Och wa sech d'Delta-Virusvariant déi lescht Zäit méi zu Lëtzebuerg ausgebreet huet, d'Zeeche vun der Pandemie stinn allgemeng op Entspanung, dat stellt och d'Covid-19-Taskforce bei hirer Analyse vun den Zuele fest. Déi lescht Woch goufe just nach ëm déi 20 Infektiounen den Dag gemellt. Déi Woch virdrun waren et der nach méi wéi duebel sou vill. D'Situatioun bleift domadder weider stabel an huet sech déi lescht Zäit weider entspaant. D'Taskforce féiert dat op virsiichteg sozial Interaktiounen an d'Impfcampagne zeréck. Social distancing an de Respekt vun de sanitäre Reegelen géifen och weider wichteg bleiwen, besonnesch am Hibléck op d'Delta-Mutatioun, sou laang wéi d'Häerdenimmunitéit nach net duerch d'Impfen erreecht konnt ginn.