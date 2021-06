Um Freideg gouf et eng Entrevue tëscht der Carole Dieschbourg an dem President vu Valorlux Max Weber.

No de Reprochë wéinst der Carole Dieschbourg hirem fréiere Betrib de Moulin Dieschbourg ze Iechternach, hat déi gréng Ministesch e Freideg de President vu Valorlux Max Weber convoquéiert. D'Ministesch hat der asbl jo reprochéiert d'Ëmweltverwaltung net adequat informéiert ze hunn. Et hätt een de Point gemaach iwwert d'Relatioun tëscht béide Säiten no de Kommunikatiounsproblemer aus de leschten Deeg, heescht et an engem kuerze Communiqué um Freideg. Den Austausch gëtt als "concluant" a "konstruktiv" beschriwwen. Déi zwee Gespréichspartner wéilten zesumme kommen firwat sech déi rezent Kommunikatioun verschlechtert hätt. Am Schreiwes gëtt och déi gutt Entente tëscht der Valorlux an hiren staatleche Partner ervir gestrach.