Déi Tester si gratis a si virun allem fir Leit geduecht, déi bis elo nach net komplett geimpft konnte ginn.

Beim Large Scale Testing komme Changementer. Vum 20. Juni u ka jiddereen dee wëll, sech op covidtesting.lu e Rendez-Vous huele fir e PCR-Test ze maachen. All Persoun iwwer 6 Joer ka sech fräiwëlleg mellen an den Test kascht näischt.

Hei sollen déi Leit d'Méiglechkeet kréie sech testen ze loossen, déi nach net vun enger Impf-Offer konnte profitéieren. Si kënnen dann iwwert dëse Wee en EU-Certificat mat securiséiertem QR-Code kréien.

Wéi am leschte Regierungsrot festgehale gouf, gëtt awer och de bekannte Large Scale Testing op Invitatioun bis de 15te September bäibehalen. Déi 8 Test-Zentere bleiwe bestoen.

Vun der Rentrée u wäerten och méi Invitatioune fir serologesch Tester verschéckt ginn.

Offiziellt Schreiwes

Nouvelle démarche pour prendre un rendez-vous pour le dépistage dans le cadre du Large Scale Testing (19.06.2021)

Communiqué par: ministère de la Santé

À partir du dimanche 20 juin, toute personne âgée de six ans au moins et disposant d'une matricule nationale, pourra prendre rendez-vous directement via covidtesting.lu pour un test PCR dans le cadre du Large Scale Testing. Cet accès volontaire et gratuit vise à donner la possibilité aux personnes qui n'ont pas encore pu bénéficier d'un cycle de vaccination d'effectuer un test PCR. En cas de résultat négatif, celui-ci leur permettra ainsi de se voir délivrer un certificat de test COVID-19 négatif sous format européen, avec un code QR sécurisé (EU-DCC).

Comme décidé également lors du dernier Conseil de gouvernement, le Large Scale Testing sera maintenu entre le 16 juillet et le 15 septembre, sur un échantillon représentatif de la population, y compris pour effectuer des tests sérologiques. Les invitations pour effectuer des tests sérologiques seront accrues lors de la rentrée de septembre.

En outre, un suivi régulier des personnes âgées résidant dans une maison de retraite ou de soins sera maintenu, ainsi que la possibilité d'inviter des groupes cibles ou d'intervenir ponctuellement avec les équipes mobiles.

Pour rappel, les 8 stations de tests et la station à l'aéroport restent disponibles pour la réalisation des tests.

Le but du programme Large Scale Testing - phase 3 (LST3) est d'accompagner de manière efficace la situation épidémiologique, de suivre la campagne de vaccination et de contrôler la propagation du virus dans la durée.