E Samschdeg de Moie géint 6.15 Auer ass op der Nationalstrooss 24 en Auto an e Bam gerannt. 2 Persoune goufen dobäi blesséiert.

Wéi de CGDIS mellt, waren de Samu vun Ettelbréck an dee vun der Stad op der Plaz, grad ewéi d'Pompjeeë vu Biekerech a Réiden, an d'Ambulanze vu Réiden a Stengefort.

Géint 9.15 Auer sinn zu Bouneweg an der Rue Pierre Krier e Camion an en Auto net laanschtenee komm. Eng Persoun gouf blesséiert. D'Pompjeeën an d'Ambulanz aus der Stad waren am Asaz.