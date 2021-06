E Samschdegowend si plazeweis déck Knëppelsteng erofgaangen. Et goufe Wandvitesse vu bal 110 km/h gemooss an et sinn iwwer 40 Liter Reen/qm erofkomm.

Et schéngt, wéi wa besonnesch de Weste vum Land betraff gewiescht wier ma och soss ass vill Reen erofkomm no de schmeieren Deeg virdrun. Tëscht 20 an 21 Auer goufen zu Käerjeng-Kënzeg op der Wiederstatioun Wandvitesse vun 109 km/h gemooss, zu Stengefort waren et der 106. Op der Statioun sinn 43 Liter Reen pro Quadratmeter erofkomm. Wéinst der Alerte orange, déi Meteolux erausbruecht hat, hat de CGDIS präventiv säin Dispositiv anescht opgestallt, fir sech op méiglech vill Appeller ze preparéieren. Um Enn blouf et awer just bei punktuellen Asätz. Um Sonndeg kann et am Laf vum Nomëtteg nees zu Donnerwiedere kommen.