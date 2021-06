D'Visitt am Grand-Duché konnt aus Sécherheetsgrënn net am Virfeld annoncéiert ginn, heescht et vun hirem Büro. Si lieft am Exil.

Si gesäit e Sonndeg am Nomëtteg bei der Gëlle Fra Belarussen, déi zu Lëtzebuerg sinn. E Méindeg huet si eventuell eng Entrevue mam Premier Xavier Bettel, ier se dann en Dënschden an e Mëttwoch fir eng offiziell Visitt zu Bréissel ass.