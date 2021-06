Vill Leit goufen déi lescht Deeg vu Gedéiesch gepickt, Grasmilben, Eichenprozessionsspinner a ganz normal Moustiquen.

An den Apdikte wär d'Demande immens héich, fir Medikamenter, respektiv Gelleen oder Crèmen ze kréien, déi dogéint hëllefen. Dat confirméiert den Alain de Bourcy, President vum Syndikat vun den Apdikter. Et géing een och den Ament nach iwwerrannt ginn, d'Demande wär déi ganzen Zäit iwwer immens héich, ma aktuell kéint een nach all Mënsch zerwéieren. Et kréich ee vläicht net méi an all Apdikt déi Mark, déi ee wéilt, ma et géing keen heem geschéckt ginn ouni Medikamenter, sou den Apdikter. De Stock wier am Ufank vum Summer ëmmer ganz grouss, dat wier elo vu Virdeel. Wann dat Ganzt elo net 3 Woche géing daueren, da géing een doduerch kommen. Wann elo och eng Reen-Period géing op eis zoukommen, da géif sech d'Situatioun och verbesseren, sou den Alain de Bourcy.



Besonnesch oppasse soll ee bei klenge Kanner oder Leit, déi um ganze Kierper zerpickt goufen a sech net ganz gutt spieren. Do wär et awer gutt, och mol bei een Dokter ze goen. Och Allergiker hätten et dacks méi schwéier. Wann d'Leit ze vill krazen, da kéint sech d'Plaz och alt mol entzünden. Déi Leit bräichten dann och Antibioticken.



Wat kritt een an der Apdikt?

Wat een de Leit ouni Rezept kéint matginn, dat si Crèmen a Gellen mat Antihistaminiken. Wann ee gepickt gëtt, da gëtt et eng allergesch Reaktioun, da kënnt eng Histamine-Liberatioun an déi gëtt duerch d'Crème blockéiert oder hëlt souguer e bëssen of. Fir déi Leit, déi et wierklech immens vill bäisst, do gëtt et Crème mat liichte Corticoiden, déi am fräie Verkaf sinn an déi mécht ee punktuell op Plazen, déi wierklech vill bäissen. Bei Leit déi ganz vill gepickt goufen um ganze Kierper, a besonnesch bei Kanner, do kéint een och nach derbäi Antihistaminike ginn. Fir Erwuessener sinn dat Pëllen a fir Kanner Drëpsen. A beim Rescht wier Gedold gefrot. D'Haut géing sech bannent 14 Deeg bis 3 Wochen erneieren an déi allergesch Reaktioune géingen dann ofhuelen.