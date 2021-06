Well d'Krittäre vun de Fongen vage formuléiert sinn, féiert dëst dozou, datt zwar méi Nohaltegkeet um Pabeier steet, dat a Realitéit awer net ëmgesat gëtt.

Sougenannten "nohalteg" Fongen droe bal guer net dozou bäi, d'Suen an eng méi gréng Ekonomie ze lenken. Dat huet Greenpeace, duerch eng onofhängeg Etüd erausfonnt an där Schwäizer an Lëtzebuerger Fongen analyséiert goufen. D'Krittäre fir d'Nohaltegkeet vun esou Fonge festzeleeën, wieren ze vage formuléiert.

Greenwashing bei "nohaltege" Fongen? / Monica Camposeo

An dat féiert dozou, dass d'Verspriechen a Richtung méi Nohaltegkeet zwar um Pabeier stinn, mä an der Realitéit net ëmgesat ginn. D'Dr. Regina Schwegler, Co-Autorin vun der Etüd, war vun dëse Resultater net wierklech iwwerrascht. Och wa si net geduecht hat, dass et esou frappant wier:

"Do kann een u sech soen, dass dës Nohaltegkeetsusätz guer net oder bal guer net wierksam sinn, an dat huet mech dann awer iwwerrascht. Ech denken, dass ee grousse Problem ass, dass déi falsch Donnéeë geholl ginn. Oder wat mir och gesinn, ass dass zum Deel Usätz ugewannt ginn, mä d'Krittären awer net ganz strikt sinn oder d'Krittären net sou richteg ugewannt ginn. Ech denken, do gëtt et nach e grousse Bedarf u Nohaltegkeet."

D'Nofro fir nohalteg Investissementer a Fonge wier zwar geklommen, ma wann d'Verspriechen awer am Endeffekt an der Realitéit näischt Konkretes bewierken, géing den Interessi och séier nees erofgoen. Dobäi wier elo de richtegen Ament, fir laangfristeg eppes ze änneren, esou d'Martina Holbach vu Greenpeace Lëtzebuerg.

"Mir hunn elo déi eemoleg Chance, dat Geld, dat souwisou ausgi gëtt an der Wirtschaft, an déi richteg Kanäl ze lenken. Hei muss de Finanzsecteur och seng Verantwortung iwwerhuelen, fir d'Transitioun vun eiser Wirtschaft."

Fir d'Nohaltegkeetsziler an de nächste Jore kënnen z'erreechen, spillt eng mi gréng Wirtschaft nämlech eng grouss Roll. Nëmmen esou kënnen nohalteg Entreprisen och rentabel wirtschaften, esou d'Dr. Regina Schwegler.

"Domadder solle nämlech Suen an nohalteg Aktivitéite gelenkt ginn. A wann dat de Fall ass, da bedeit dat, dass déi nohalteg Entreprisë sech einfach besser refinanzéiere kënnen. De Kapitalstroum geet an hir Richtung, wat hinnen dann hëlleft fir d'Reproduktioun an d'Finanzéierungskäschten."

Esou wéi de Marché an déi Fongen, déi als "nohalteg" bezeechent ginn, den Ament reguléiert ginn, kéint ee vu Greenwashing schwätzen. Fir dass do, wou gréng dropsteet, och gréng dran ass, misst sech politesch, mä och wirtschaftlech eppes änneren.

"Wat mir opgrond vun de Resultater vun der Etüd recommandéieren, ass dass de Finanzmarché seriö Nohaltegkeet promouvéiere mussen, fir d'Transitioun zu enger méi grénger a gerechter Wirtschaft kënnen ze vollzéien. An natierlech och fir de schlëmmsten Auswierkunge vun der Klimakris kënnen entgéintzewierken."

An fir dat z'erméiglechen, missten d'Nohaltegkeetsfongen obligéiert ginn, an Acteuren ze investéieren, déi och tatsächlech nohalteg wirtschaften, esou nach d'Martina Holbach vu Greenpeace Lëtzebuerg. Da géingen zum Beispill Entreprisen, déi de Strukturwandel aktiv promouvéieren a geréng Emissioune produzéieren, méi ënnerstëtzt ginn.