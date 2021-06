Krute mam Lydie Polfer an dem Jean-Marie Halsdorf 2 Ex-Ministere jorelaang eng finanziell Entschiedegung, déi se net ze gutt haten?

Dës Fro war rezent an der Wochenzeitung Land opgeworf ginn, well béid Politiker iwwer Joren de Congé politique ausbezuelt kruten an eng Alterspensioun.

D'Chamber-Verwaltung mécht aktuell - op Demande vum Bureau - eng juristesch Analyse iwwert de Statut vum Deputéierten, wouranner och gekuckt gëtt, wéi verschidde Formen vu Paien a Pensiounen mat aneren Remuneratiounen ze verbonne sinn.

Eng reegelrecht Enquête géint iergendee vun de 60 Deputéierte wéinst dem Cumul vun Akommesse féiert de Chamberbüro aktuell net - sou heescht et an engem Schreiwes vun der Chamber.

D'juristesch Analyse wier allemol nach ëmmer am Gaangen, heescht et - souwuel d'Deputéiert Polfer an Halsdorf an och keng aner Deputéiert géife Revenuen kréien, déi hinnen an der Vergaangenheet zougestane gi sinn.

Hei de Message vun der Chamber-Verwaltung

Madame, Monsieur,

La Chambre des Députés tient à communiquer que, contrairement à ce qui est affirmé dans la presse, le Bureau ne mène aucune enquête contre aucun député au sujet d’éventuels cumuls de revenus.

En 2020, le Bureau de la Chambre a demandé à l’Administration parlementaire de mener une analyse du statut du député dans la perspective d’une meilleure communication aux membres du parlement par rapport à leur statut.

Dans ce contexte, une analyse juridique a été lancée sur la possibilité de percevoir certaines formes de pension et de traitement avec d’autres rémunérations.

Si cette analyse est toujours en cours, il est d’ores et déjà certain que les députés cités dans la presse - ni d’ailleurs aucun autre député - ne sont en faute pour avoir perçu des revenus qui ne leur auraient été accordés par les autorités compétentes.

Meilleures salutations,

Service des Relations Publiques de la Chambre des Députés