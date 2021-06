Déi eng kennen d’Gantebeensmillen nach als Schwämm, déi aner als Restaurant a Party-Location.

An déi méi jonk Generatioune kenne se just nach als verloosse Ruin. Zanter Joren ass et nämlech roueg um Site, dee matzen an der Natur tëscht Bouneweg an Izeg läit. Ma domat ass lo Schluss! Eng jonk motivéiert Ekipp mécht aus dem verkommenen Terrain nämlech ee Beach Club. Wéi dee soll ausgesinn, si mir eis de Weekend ukucke gaangen.

Op der Gantebeensmillen deet sech sou lues eppes. Zanter zwou an enger hallwer Woch gëtt fläisseg geschafft. Wou ee sech fréier an der Schwämm ofkille konnt, soll een deemnächst säi Feierowend genéisse kënnen. An zwar am Beach Club “The River”. Organiséiert gëtt dat Ganzt vum Christian Blei a Jérôme Besenius, déi quasi all fräi Sekonn um Site verbréngen. Zanter zwee Joer schaffen de Bubi an de Bisi, wéi si sech nennen, zesummen. Allen zwee hu se schonn Erfarung an der Gastronomie an am Nuetsliewen, a konnten et kaum ofwaarden, en neie Projet op d’Been ze stellen. D’Zil wier et no där laanger Pandemie Jonk an Al nees zesummen ze bréngen. “D’Leit sollen einfach eng schéin Zäit hei verbréngen”, esou de Bubi.

Op 2.500 Quadratmeter kënnen d’Visiteure schonn Enn dëser Woch entspanen, an dat de ganze Summer iwwer. D’Gebai selwer gëtt zwar net benotzt, ma dofir huelen d’Jongen de Maximum aus dem Terrain ronderëm eraus. Déi zwou al Piscinnen hu se zum Beispill mat Sand zougetippt, fir Plagen draus ze maachen. Do dernieft gëtt et ee “Biergarten”, e Lounge-Eck an zwee Comptoiren.

Et wäert also nees eng lass sinn an der Gantebeensmillen, awer just daagsiwwer, betounen d’Organisateuren. Elo mol soll um 22 Auer Schluss sinn. An trotzdeem mussen d’Hobbygäertner e puer Meter weider erop, an d’Awunner vun der Strooss, déi dohi féiert, sech op méi Trafic astellen. Den Accès fir Autoe gëtt zwar gespaart, ma et wäerten Navette vum P&R Sud um Houwald zirkuléieren.

Et kann een d’Demande eraginn, fir méi Leit ze empfänken, mä déi éischt 3 bis 4 Woche wäerte mer lo mol mat 300 Leit schaffen, fir och d’Noperschaft lues a lues rëm drun ze gewinnen, dass hei eppes geschitt. Well et muss ee soen, dass et 12 Joer laang roueg hei war. 300 Leit den Dag da vu Mëttwoch bis Sonndes, dat ass eppes aneres, wéi wa lo näischt hei wier, esou de Christian Blei.

An och den Erik De Toffol an de Jérôme Bigard, déi déi jonk Entrepreneuren an dësem Projet ënnerstëtzen, maache kloer dass “The River” keng Disko soll ginn. Mir wäerten ëmmer d’Dezibelle respektéieren, mir si jo awer hei an enger Naturzone. Et soll ëmmer eng Plaz sinn, wou een och kann zum Beispill mat Kanner hikommen, dass déi dann net erféieren, well d’Musek sou haart ass, dass een net méi héiert, wat ee seet, esou den Erik De Toffol, dee genee sou wéi de Jérôme Bigard e bekannt Gesiicht aus der Nightlife-Zeen ass.

Ëmmer rëm gouf an de leschte Jore versicht, de Site nees ze beliewen, ma et ass ni eppes doraus ginn. An dësem Fall huet déi gutt Bezéiung zum Verwalter vum Terrain gehollef. Ganz zur Freed vun alle Bedeelegten.

Mir sinn am Fong Stater an déi heite Plaz hunn ech nach an Erënnerung als Schwämm als klengt Kand. Dofir fannen ech et och extrem schued, dass et esou à l’abandon ass a guer net benotzt gëtt. Et ass jo ok, dass vläicht iergendwann e flotte Projet hei wäert entstoen, mee all déi Joren dat sou eidel stoen ze loossen, ass einfach nëmme schued, erkläert den Erik De Toffol.

Mat hire 24 respektiv 25 Joer sinn de Christian an de Jérôme zwar nach ze jonk, fir d’Gantebeensmillen selwer erlieft ze hunn, ma déi Zwee hu sech bis an de klengsten Detail iwwer de Site a seng Geschicht informéiert. Generell hätte se immens vill erlieft an de leschte 5 Wochen, an hir ganz Energie an de Beach Club gestach. Honnerte Paletten hu se eragedroen, Tonne Sand an d’Schwämme gekippt, schwéier Kabele selwer verluecht an de ganze Site propper gemaach. Alles fir dass et a puer Deeg ka lassgoen.

A 5 Wochen dat hei op d’Been ze stellen, vun der Iddi, iwwer d’Planung, iwwert alleguer déi Formulairen an Administratiounen ze fueren, mat der Gemeng, dem Proprietär an den Noperen en Aklang ze fannen. Et war ganz vill Zäitopwand, fir dat Ganzt ze realiséieren, mä ech mengen d’Resultat, et ass nach net perfekt, mä lues a lues gesäit een, dass mer an déi richteg Richtung steieren, seet de Christian Blei.