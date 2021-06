Et geet drëms, kloerzestellen, ob sech beim Large-Scale-Testing un d’Prozeduren a Gesetzer gehale gouf an ob d’Sue vum Staat anstänneg verwalt goufen.

Am Mee zejoert gouf zu Lëtzebuerg domat ugefaangen, systematesch d’Leit op eng Coronavirus-Infektioun ze testen. Entretemps ass de Large-Scale-Testing a senger 3. Phas an de Käschtepunkt ass zënter dem Lancement vum Projet op iwwer 150 Milliounen Euro geklommen. De Rechnungshaff ass elo beoptraagt, iwwert de Finanzement an d’Prozedur opzeklären.

Wéi ass dee ganze Prozess vum LST ofgelaf? Ugangs war et jo e Fuerschungsprojet, dono huet d’Santé iwwerholl. Wat hunn déi 3 Phase reell kascht a wou koumen d’Kreditter hier? Wat waren d'Selektiounskrittären, fir d’Prestataires de service erauszesichen, wien huet dës opgestallt, gouf sech un d’Ausschreiwungsgesetz gehalen a goufen et eventuell Interessiskonflikter? Gouf zu all Moment eng Trennung garantéiert tëscht deenen, déi en Optrag ginn hunn an deenen, déi en Optrag kruten?

De Rechnungshaff soll op Basis vun all deene Froen elo e Rapport ausschaffen.