Wéi de CGDIS mellt, koum et géint 17.20 Auer e Méindeg am fréien Owend zu Hesper zu engem Accident tëscht engem Vëlo an engem Bus.

Eng Persoun gouf blesséiert. Méi Detailer sinn net gewosst. Op der Plaz war d'Ambulanz aus der Stad an d'Pompjeeë vun Hesper.

No 21.30 Auer ass an der Uewerstad an der Avenue Marie-Thérèse e Bam vum Blëtz getraff ginn. Hei waren d'Stater Pompjeeën am Asaz.

A kuerz virun 2 Auer hat et an enger Residence zu Gréiwemaacher gedämpt. Do waren d'Pompjee vu Mertert geruff ginn. Kengem ass eppes geschitt.