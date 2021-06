De spezielle Programm vun RTL Télé Lëtzebuerg fir Nationalfeierdag ass am Livestream och op RTL.lu an op der RTL-App ze kucken.

Programm fir Nationalfeierdag

10:55 RTL Spezial Nationalfeierdag: D'Zeremonie fir Nationalfeierdag 2021 live vum Kanounenhiwwel

Déi offiziell Zeremonie gëtt och an d'Gebäerdesprooch iwwersat an hei am Artikel gestreamt.



11:50 Hei Elei Retro Spezial: 40 Joer Henri a Maria Theresa

Direkt no der Zeremonie weise mer an engem Hei Elei Retro Spezial den RTL-Reportage iwwert d'Hochzäit vum Groussherzog Henri a Maria Teresa vum Februar 1981. Am Kader vum 40-järege Jubiläum vum Bestietnes vun der groussherzoglecher Koppel dauche mer nach eemol an an dës historesch an emotional Biller.

Do dernieft diffuséiere mer e Portrait vum Groussherzog Henri mat exklusive Biller, deen am Kader vun der Hochzäit deemools vun RTL diffuséiert gouf.



13:00 Joer Kulturkanal KuK: Mir weisen eng Selektioun vu kulturellen Amenter aus engem Joer Kulturkanal

14:30 Art Eck

Si hunn d'Lëtzebuerger Kultur gepräägt... Iwwer aacht Ecke stelle mir bekannt Artisten an hir Konscht vir: vum Moler aus der Belle Epoque bis zum Erfinder vun der Science Fiction.

Art Eck – en neie Bléck op Lëtzebuerger Perséinlechkeeten an hir faszinant Geschichten.

19:00 De Journal



19:15 RTL Spezial Nationalfeierdag

20:00 "Um Stamminee"

Op Nationalfeierdag heescht et um 20 Auer „Um Stamminee“: Dës musikalesch-satiresch Revue iwwert 1960er a 1970er Joren zu Lëtzebuerg, ass am Kader vum 100. Gebuertsdag vum Auteur Pir Kremer mat populären Texter, Lidder a Gedichter aus senger Fieder entstanen a gouf zu Miersch am Kulturhaus opgeholl.

Um Stamminee ass en Hommage un de Pir Kremer awer keng Biographie vum Auteur. Mat senge Stamminee- a Revue Texter, Lidder a Gedichter gëtt e Stéck Lëtzebuerger populär Ënnerhalungsgeschicht ausgegruewen, analyséiert an aus dem Bléck vun haut verständlech gemaach. Mir zeechnen e Gesellschaftsportrait duerch de Mond vum Satiriker!

FC Schinnegebess oder Ran an de Goal, Dem Tobby Säin Hobby an den Hunn Op Der Bunn, all dës beléifte Lidder verziele vun engem Liewensgefill, vun där neier Fräizäit an deene ville Veräiner, déi deemools entstane sinn. Bei äis doheem an der Familljen, Ech Sin Up-To-Date oder Ech brauch kee Mann besangen dat neit Fraebild a verspotten deem Léiwe Männchen seng Naupen. Am Lidd Et Ass Eriwer verzielt de Pir Kremer, wéi 1967 de Militärdéngscht ofgeschaf gouf a mat der Ballade De Massaker op der neier Bréck hëlt hien d’Verkéiers-Situatioun beim Pole Nord op d’Schëpp. De Spektakel respektéiert dem Auteur seng Texter a Gedichter a sicht mat gesonder Distanz de Sound vun de 60er a 70er Joren artistesch a musikalesch anzefänken.

Nationalfeierdag och op RTL Radio Lëtzebuerg



Op Nationalfeierdag dréint sech um Radio alles ëm Wierder. An enger Spezial-Emissioun kritt Dir Erklärungen zu ale Lëtzebuerger Expressiounen a Wierder.

Klickt hei, fir op den Artikel mam Livestream ze kommen.

RTL LX: Den neie Webradio 100% Lëtzebuerg

RTL LX ass dee neie Webradio mat Musek "made in Luxembourg". Vu Rock, Pop, Hip-Hop bis zu de grousse Lëtzebuerger Klassiker ewéi Colette a Fernand, Fausti, thé dansant, Partyhits, etc., RTL LX, dat ass non-stop Musek vu lokalen Talenter.

RTL LX, de Webradio mat Musek aus Lëtzebuerg