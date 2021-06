2020 hu méi jonk Leit, dofir awer manner eeler Leit vun enger Consultatioun bei engem Psychiater profitéiert.

Dat geet aus der Äntwert vum Sozialminister Romain Schneider op eng parlamentaresch Fro vun den LSAP-Deputéierten Di Bartolomeo an Engel ervir. Deemno ass d'Zuel vu Patienten ënner 50 Joer ëm ronn 12 Prozent geklommen, d'Zuel vu Patienten iwwer 50 Joer ass awer ëm ronn 8 Prozent gefall. Dat léich ënnert anerem dorun, datt wärend der Coronakris d'Téléconsultatiounen agefouert goufen, vun deene méi jonk Leit méi profitéiert hätten.

2020 hu ronn 6.700 Patiente vun enger Consultatioun bei engem Psychiater profitéiert - alles an allem ass et eng Hausse vun 2,1 Prozent. Wärend d'Zuel vu Patienten iwwert d'Joer gekuckt 2019 relativ stabel war, goufen et 2020 staark Variatiounen. D'Zuel vu Leit, déi an d'Consultatioun komm sinn, ass am 2. Trimester 2020 geklommen, am 3. a 4. Trimester awer nees staark gefall.

En änlecht Phenomen gesäit ee bei de Medikamenter - 2020 kruten änlech vill Patienten Antidepresseuren, Antipsychiotika, Angschtléiser oder Sedative wéi 2019, allerdéngs gesäit ee bei all dëse Medikamenter e Pique am Mäerz zejoert.