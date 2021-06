De Fräie Lëtzebuerger Bauereverband hat vun engem déifgräifende Wëssensdefizit an der politescher Landschaft iwwert d'Landwirtschaft geschwat.

Elo huet den Observatoire de l’environnement naturel an enger Stellungnam reagéiert a léisst déi Kritik esou net stoen.

PDF: Schreiwes vum Observatoire de l’environnement naturel

Datt d'Liewensraim vun Déieren a Planzen zu Lëtzebuerg virop wéinst intensiver landwirtschaftlecher Produktioun zerstéiert ginn - wäit méi wéi duerch d'Zersiddlung - ass e Fakt. Dat schreift den Ëmweltobservatoire an enger Reaktioun op d'Aussoe vum Fräie Lëtzebuerger Bauereverband d'lescht Woch. Den FLB hat op enger Pressekonferenz gesot, d'Landwirtschaft géing disproportionell fir de Biodiversitéitsverloscht responsabel gemaach ginn an d'Wëssenschaftlechkeet vun esou Duerstellungen a Fro gestallt.

Den Observatoire de l'environnement naturel wier e wëssenschaftleche Fachgremium, deem seng Etüden an Aussoen op wëssenschaftlech Krittäre berouen, heescht et dann en Dënschdeg an enger Stellungnam, an den negativen Impakt vun der Landwirtschaft op d'Ëmwelt hei am Land wier och notamment vun der EU-Kommissioun festgestallt ginn, déi méi Nohaltegkeet fuerdert.