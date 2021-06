A verschiddene Stied am Land gëtt et allerdéngs ee Fest-Programm a reduzéierter Form.

Och dëst Joer fält de Virowend vun Nationalfeierdag net esou aus ewéi soss gewinnt. Dat gëllt fir d'ganzt Land, an d’Stad ass net ausgeschloss, wou soss d'Stroossen an d'Gaasse schwaarz vu Leit sinn. An d'Freedefeier an de Fakelzuch der Fiesta de Punkt op den I setzt.

Dat kéint ee sech während enger Pandemie einfach net leeschten, esou d'Buergermeeschtesch Lydie Polfer.

Nawell: eng Partie Caféë wäerte méi laang ophunn. Et wäert och Musek gespillt ginn. Eng fräi Nuecht bis 3 Auer ass legal, och ouni Autorisatioun vum Buergermeeschter. D'Lydie Polfer geet dovun aus, dass eng Rei Etablissementer dovu wäerte profitéieren.

An aneren Uertschaften ewéi Diddeleng zum Beispill gëtt et e Fest-Programm, allerdéngs a reduzéierter Form.

Déi offiziell Zeremonie fir Nationalfeierdag, mam Staatschef Grand-Duc Henri, dem Chamberpresident Fernand Etgen, Membere vun der Regierung, Membere vum Parlament a villen aneren offiziellen Invitéeën ass e Mëttwoch de Moien um 11 Auer um Kanounenhiwwel.

De Grand Public kann dat Ganzt an engem RTL Spezial op RTL Télé Lëtzebuerg an am Livestream op RTL.lu live suivéieren. De spezielle Programm vun der Tëlee fannt Dir hei.

Eng RTL-Ekipp huet sech en Dënschdeg, um Virowend ënnert déi Leit gemëscht, déi schonns ënnerwee waren, an huet nogefrot, wéi si Nationalfeierdag 2021 gesinn.