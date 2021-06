Wéi de CGDIS mellt, koum et en Dënschdeg den Owend an an der Nuecht zu e puer Tëschefäll op eise Stroossen.

Zwee Motocycliste si gefall, eemol kuerz no 17 Auer um Kierchbierg a géint 17.30 Auer tëscht Miersch an dem Rouscht. Géint 00.20 Auer ass ne wäit vun der Stater Gare e Won an e Bam gerannt. A géint 3.45 Auer koum et zu Housen nach zu engem Accident mat engem Auto.