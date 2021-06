De nationale Wiederdéngscht huet fir en Donneschdeg nees eng Geforemeldung erausginn, wéinst méiglechen Donnerwieder.

Tëscht der Mëttesstonn an den Owend kéint et deemno zu lokalen Dimmere kommen, déi dann och Staarkreen kéinte matsechbréngen, heescht et am Avis d’orage vu Meteolux. Schold ass iwweregens e Wiedercluster iwwert Rheinland-Pfalz.