"Lëtzebuerger Schoul: Back on Track", dat war de Slogan vun der ADR-Pressekonferenz en Donneschdeg de Moien an der Stad.

An de leschte Joren, voir Joerzéngten, wier de Schoulsystem duerch ineffizient Reformen an Experimenter entgleist, sou den ADR-Deputéierten Fred Keup.

Eng Schoul, déi Spaass mécht, dat ass net am Sënn vum ADR-Deputéierten. Mat Saache wéi Hausaufgaben ofschafen an de Programm allegéieren, kann de fréiere Proff näischt ufänken. Schoul mécht Stress, wéi d'Liewen eben och, seet hien. Wie Schüler fuerdere wëll, misst se och emol ënner Drock sëtzen.

Wichteg fir den ADR ass, datt am Schoulprogramm erëm de Fokus op dat Weesentlecht geluecht gëtt: Liesen, Schreiwen, Rechnen a Culture Genérale. Grad an der Culture Générale hätt hien ëmmer erëm grouss Lacunne bei de Schüler festgestallt. Ze heefeg géinge schwaach Schüler "duerchgewonk" ginn. Eng Folleg dovunner, datt d'Promotiounskrittären opgeléist gi wieren. Datt ee kéint an engem Fach kompenséieren, wier jo Ok. Mä haut wier es däers Gudden ze vill. Et wier zu engem "Nivellement vers le bas" komm, besonnesch op den niddrege Klassen am Lycée genéral.

Ma och de System vun internationale Schoule misst iwwerduecht ginn, anstatt dat Konzept einfach ëmmer weider auszebauen. Schliisslech géingen do net gläichzäiteg déi dräi Landessproochen enseignéiert ginn, wat géing dozou féieren, datt et net zu enger Integratioun vun de Schüler kéim, mä zu enger Segregatioun ënner deene Jonken.

Doriwwer eraus misst awer generell d'Léierpersonal besser ënnerstëtzt ginn, méi Autonomie kréien, an d'Bürokratiséiserung an dem Beruff reduzéiert ginn. "Hei e Bilan vun engem vu menge Kanner, an hei d'Zensur aus menger Schoulzäit", seet de Fred Keup, an hält eng dënn Zensur an d'Luucht, an e Bilan vun haut, deen aus e puer A4- Säite besteet. Et misst erëm en eenheetleche Punktesystem agefouert ginn, an eng Zensur, déi iwwersiichtlech ass, a verständlech fir jiddereen.

De Wee vun der Bildung géing eben net nëmmen aus Glécksmomenter bestoen, mä och aus Enttäuschungen, sou de Fred Keup. Reformen hätte versot, anerer wiere vu vir eran iwwerflësseg gewiescht. Lo misst een erëm "Back on Track".