Dat nodeems verschidde Patienten eng Ordonnance kruten, fir virun enger OP e PCR-Test ze maachen, dat awer just bei de Laboratoires réunis.

Verschidde Patiente waren dach verwonnert, wéi se vun Dokteren, déi fir d’Hôpitaux Robert Schuman schaffen, eng Ordonnance verschriwwe kruten, fir virun enger Operatioun e PCR-Test maachen ze loossen, mam Vermierk !A faire le test uniquement dans les laboratoires réunis!

Op Nofro hi krute mer verséchert, dass d’HRS als Institutioun keng entspriechend Direktiv erausginn hätten. Et géif sech hei ëm vereenzelt Eegeninitiativen handelen. Bei 300 Dokteren, déi fir de Spidolsgrupp HRS schaffen, hätt een als Direktioun keng Vue op all eenzelt Rezept, wat erausgeet. Ma am Prinzip misst dem Patient ëmmer iwwerlooss sinn, wou e seng Analyse wéilt maachen, esou de Professer Dokter Claude Braun, Medezineschen Direkter HRS.

Och d'Dokteschassociatioun AMMD war verwonnert iwwert esou Ordonnancen an huet nach emol ënnerstrach, dass keen Dokter engem Patient ka virschreiwen, a wéi engem Labo e seng Analyse soll maache loossen.