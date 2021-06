De Staatschef wollt wëssen, wat d'Erausfuerderunge vun de Biobaueren sinn a wéi lukrativ Bio fir si ass.

Bei den Diskussiounen huet sech erausgestallt, datt d'Sich no Mataarbechter eng vun de Suergen ass, déi d'Entrepreneure beschäftegt.

De Grand-Duc Henri an den RTL-Journalist Serge Pauly hate bei hire Sakko d'fest Schongwierk ugedoen, fir op d'Feld ze goen. Och e klengen Tour um Trakter stoung fir de Grand-Duc um Programm. Dëst um Feld vum Willy Noesen, Gerant vun der Bio-Gäertnerei op der Schanz.

Op enger Fläch vun 11,5 Hektar baut hien haaptsächlech Zalot un. Zanter dësem Joer awer och ënner anerem Brokkoli, Kolrabi a Réidercher. D'Klima mécht him den Ament besonnesch Suergen:

"De Klimawandel ass eng Erausfuerderung op alle Fall. An d’Waasser. Waasser erbäizekréien, Waasser op d’Feld kréien. Waasser späicheren. Dat ass eng Erausfuerderung. Et reent heiansdo ze vill an dann ze laang op engem Stéck an dann ass et rëm dréche fir 2 Méint. Soss huet et mol eng Kéier gereent, da war et nees dréchen ... dat gëtt et net méi. Et ass elo: et reent, oder et reent net. A wann et net reent, dann dréckt och richteg d’Sonn. Dat ass e Problem."

Fir dann Waasserleitungen ze leeën, fir en Terrain ze bewässeren, géing deier ginn. An doriwwer eraus misst ee sech da mat enger Partie Geneemegungen erëmschloen, un deenen et dacks géing haperen.

Mataarbechter ze fannen, ass awer e weidere Sujet, deen hie beschäftegt:



"Et ass immens schwéier engem ze erklären, datt een an enger gewësser Zäit muss eng gewëssen Aarbecht gemaach hunn, well soss ass et net lukrativ. An enger solidarescher Landwirtschaft zum Beispill gëtt et dat net. Do huet ee seng Suen am Viraus an et schafft een an deene meeschte Fäll lukrativ."

Ma och de Jeff Weydert, Biobauer um Fromburger-Haff kennt de Problem vum Nowuess. Hie baut Tomaten a 4 beheizten Gewächshaiser vun 1.600 m2 un.

Et wier schwiereg, zu Lëtzebuerg Leit ze fannen, déi bereet wieren, wärend der Saison vill Stonnen um Stéck ze schaffen. Mam Grand-Duc awer wollt hien awer éischter iwwert de Primmesystem schwätzen. De Jeff Weydert:



"Well beim Primmesystem hei zu Lëtzebuerg eigentlech alles op de Flächen läit a mir als Gäertner eigentlech ganz wéineg Flächen hunn an doduerch eigentlech och wéineg Ënnerstëtzung. An da kënnt eben dobäi, hei wéi bei den Tomaten, dat ass immens vill Handaarbecht, dat si keng Maschinnen, dat heescht, mir hunn och immens Main d’Oeuvre hei drastiechen.

Suergen ëm d'Rentabilitéit vu sengen Tomaten huet hien awer bis elo net. D'Recolte vun Tomateplanzen wier ertragräich a géing nëmmen eng kleng Fläch brauchen. Ma et misst een e gudde Partner fannen, deen engem géing seng Tomaten ofhuelen. Sou misst hien da just nach säi Geméis gutt hikréien.

Hei dat offiziellt Schreiwes:

Visite de S.A.R. le Grand-Duc accompagné de Romain Schneider de l'exploitation maraîchère biologique Bio-Gäertnerei op der Schanz à Altrier (25.06.2021)

Communiqué par: ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural Aujourd'hui, S.A.R. le Grand-Duc a visité, ensemble avec le ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Romain Schneider, l'exploitation maraîchère biologique Bio-Gäertnerei op der Schanz à Altrier. À cette occasion, ils ont rencontré les maraîchers biologiques Willy Noesen et Jeff Weydert ainsi qu'Änder Schanck (Oikopolis Participations SA), avant d'assister à une visite des lieux de production.

Légumes certifiés biologiques de production locale

L'exploitation maraîchère biologique op der Schanz produit des légumes sur une superficie de plus de 13 hectares. Willy Noesen, maraîcher biologique, est le gérant de la Bio-Gäertnerei. En parallèle, Jeff Weydert, exploitant du Fromburger Haff, y a développé la production de tomates biologiques sous serres à plus grande échelle. Les deux maraîchers fournissent leurs légumes au grossiste Biogros. Les consommateurs peuvent également acheter des légumes et fruits à Altrier.

Le Grand-Duc et Romain Schneider se sont montrés très intéressés par les pratiques de l'agriculture biologique, et ceci à l'aide de techniques très modernes. Afin d'augmenter la richesse en espèces, des nichoirs pour les oiseaux ont été suspendus et quelques ruches sont également installées. L'approvisionnement en énergie est principalement alimenté par l'énergie solaire et un système de copeaux de bois pour le chauffage, et les bassins de récupération des eaux de pluie assurent en partie l'irrigation des champs.

Au cours de la visite, les producteurs ont également fait part au Grand-Duc de leurs doléances en ce qui concerne les thématiques de l'accès à l'eau et aux serres, vital au développement de la filière des fruits et légumes. Les maraîchers ont exposé leurs problèmes en matière d'un accès plus facile à l'eau. Par ailleurs, le maraîchage et la fruiticulture luxembourgeoise à plus grande échelle nécessiteraient une cultivation sous serres, alors que les autorisations afférentes sont souvent difficiles à obtenir.

Landwirtschaft +: qualité du terroir et durabilité

Le ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural a souligné que l'exploitation Bio-Gärtnerei op der Schanz s'insère pleinement dans sa vision d'une «agriculture +» durable et qualitative, dans laquelle l'agriculture conventionnelle et biologique coexistent puisque basées sur les trois piliers de durabilité écologique, économique et sociale. Romain Schneider a conclu que «nos agriculteurs produisent des produits du terroir de haute qualité et de plus en plus de consommateurs avertis recherchent actuellement les lieux de vente directe gages de qualité, de circuits courts et de durabilité».