Den Ausseministère huet e Freideg méi labber Restriktioune fir Leit aus bestëmmte Länner annoncéiert, fir a Lëtzebuerg anzereesen.

Wéi den zoustännege Ministère a Freideg matgedeelt huet, gouf d'Lëscht vun den Drëttlänner, fir déi temporär Areesbeschränkungen an de Grand-Duché gëllen, aktualiséiert.

Leit aus Albanien, den USA, dem Libanon, der Republik Nordmazedonien, Serbien, Taiwan, Hong Kong a Macao kënnen erëm a Lëtzebuerg areesen. Dëst huet den Ausseministère e Freideg den Owend matgedeelt.

De Ministère weist awer och dorop hin, datt all Persoun, déi mam Fliger areest, en Zertifikat muss virweisen, datt se entweder geimpft ass oder no enger Covid-Infektioun viru maximal 6 Méint geheelt ass. Awer och d'Preuve vun engem negative Covid-Test erméiglecht eng Arees.

Offiziellt Schreiwes

Communiqué du ministère des Affaires étrangères et européennes relatives aux restrictions temporaires en matière d'immigration

Communiqué par: ministère des Affaires étrangères et européennes Le ministère des Affaires étrangères et européennes tient à informer que le Grand-Duché de Luxembourg a donné suite à la recommandation du Conseil du 18 juin 2021 modifiant la recommandation (UE) 2020/912 du Conseil concernant la restriction temporaire des déplacements non essentiels vers l'Union européenne et la possible levée de cette restriction.

La liste de pays tiers dont les résidents ne devraient pas être affectés par une restriction temporaire aux frontières extérieures des déplacements non essentiels vers le Grand-Duché de Luxembourg est par conséquent mise à jour en y ajoutant, avec effet au 28 juin 2021, l'Albanie, les États-Unis d'Amérique, le Liban, la République de Macédoine du Nord, la Serbie, ainsi que Taïwan dans la catégorie des entités et autorités territoriales non reconnues comme États par au moins un État membre de l'Union européenne. En parallèle, les déplacements non essentiels depuis la RAS de Hong Kong et la RAS de Macao, seront désormais possibles sans l'exigence d'une réciprocité au niveau européen.

Les ressortissants de pays tiers ayant leur résidence en Albanie, aux États-Unis d'Amérique, au Liban, en République de Macédoine du Nord, en Serbie, ainsi que dans la RAS de Hong Kong, la RAS de Macao ou en Taïwan seront par conséquent à nouveau autorisés à entrer sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg à partir du 28 juin 2020.

La preuve de la résidence est à charge du ressortissant de pays tiers.

La liste actualisée de pays tiers dont les résidents sont autorisés à entrer sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg se présente désormais comme suit :

Etats

Albanie

Australie

Chine (sous réserve de confirmation de la réciprocité au niveau de l'Union européenne)

Corée du Sud

États-Unis d'Amérique

Israël

Japon

Liban

Nouvelle-Zélande

République de Macédoine du Nord

Rwanda

Serbie

Singapour

Thaïlande

Régions administratives spéciales de la République populaire de Chine

RAS de Hong Kong

RAS de Macao

Entités et autorités territoriales non reconnues comme États par au moins un État membre de l'Union européenne

Taïwan

Il est précisé que la liste vise uniquement les déplacements de ressortissants de pays tiers vers le Grand-Duché et non les déplacements des résidents du Luxembourg vers les États, régions et entités en question.

Pour rappel que toute personne, à partir de l'âge de 6 ans, souhaitant se déplacer par transport aérien à destination du Grand-Duché de Luxembourg doit présenter à l'embarquement :

Soit un certificat de vaccination attestant d'un schéma vaccinal complet[1] réalisé avec un vaccin ayant obtenu une autorisation de mise sur le marché par l'Agence européenne des médicaments, à savoir les vaccins des entreprises AstraZeneca, BioNTech/Pfizer, Johnson&Johnson et Moderna, établi par une autorité publique ou médicale d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat membre de l'Espace Schengen ;

Soit un certificat de rétablissement établi par un médecin ou une autorité nationale d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat membre de l'Espace Schengen pour les personnes qui ont subi une infection SARS-CoV-2 récente endéans les 6 mois avant leur déplacement et qui ont terminé la période d'isolement applicable dans le pays respectif avec disparition de tout symptôme d'infection ;

Soit le résultat négatif (sur papier ou document électronique) d'un test d'amplification des acides nucléiques (TAAN) pour la détection de l'ARN viral du SARS-CoV-2 (méthodes PCR, TMA ou LAMP[2]) réalisé moins de 72 heures avant le vol ou d'un test antigénique rapide SARS-CoV-2[3] réalisé moins de 48 heures avant le vol, par un laboratoire d'analyses médicales ou tout autre organisme autorisé à cet effet. Le résultat négatif de l'examen visé devra être présenté, le cas échéant accompagné d'une traduction, dans l'une des langues administratives du Luxembourg ou en anglais, italien, espagnol ou portugais.

Signalons qu'un régime spécifique pour le Royaume-Uni est en place jusqu'au 30 juin 2021, respectivement jusqu'au 15 juillet 2021 pour l'Inde.

La liste de toutes les dérogations prévues ainsi que les modalités exactes des démarches à effectuer au préalable peuvent être consultées en suivant le lien ci-après:

https://covid19.public.lu/fr/voyageurs/visiter-luxembourg.html

[1] a) Tout schéma qui définit le nombre et l'intervalle d'injections nécessaires à l'obtention d'une immunité protectrice suffisante et qui est complet dès l'administration des doses nécessaires prévues en cas d'administration de plusieurs doses ou, pour les vaccins à dose unique, après une carence de quatorze jours. b) Pour les personnes rétablies, et qui ont été vaccinées endéans les cent quatre-vingt jours à partir du premier résultat positif d'un test TAAN, le schéma vaccinal est complet après un délai de quatorze jours après l'administration de la première dose quel que soit le vaccin administré.

[2] PCR : polymerase chain reaction ; TMA : transcription-mediated amplification; LAMP: loop-mediated isothermal amplification.

[3] Conforme aux critères de la WHO : antigen-detection in the diagnosis of SARS-CoV-2 infection using rapid immunoassays. Interim Guidance, 11 September, 2020, et inscrit sur la liste des tests antigéniques rapides établie sur base de la Recommandation 2021/C24/01 du 22 janvier 2021.