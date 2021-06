E Samschdeg den Owend an an der Nuecht op e Sonndeg huet et op e puer Plazen am Land geknuppt.

De CGDIS mellt eng ganz Rei Accidenter aus de leschte Stonne mat dorënner och schwéier Blesséierten. Beim Accident tëscht Bidscht an dem Schumannseck goufen e Samschdeg den Owend kuerz no 18 Auer zwou Persoune blesséiert, dovunner eng uerg. Tëscht Iewerleng an Useldeng krut géint 19.30 Auer en Auto e Bam ze paken. Hei goufen dräi Persoune verwonnt, dorënner eng uerg blesséiert Persoun, déi huet missen aus dem Won befreit ginn. Am Rond-point Wandhaff gouf och eng Persoun schwéier blesséiert an eng weider méi liicht, dat um 1.40 Auer an der Nuecht op e Sonndeg. Nieft dëse méi uergen Accidenter ass e Cyclist op der Areler Strooss zu Stroossen e Samschdeg am fréien Owend vun engem Auto ugestouss ginn. De CGDIS schreift vun engem liicht Blesséierten. Bei engem weideren Accident mat 2 Autoen an der Rue des Trevires an der Stad sinn zwee Autoen net laanschtenee komm. Hei gouf eng Persoun verwonnt.