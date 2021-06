D'BTS-Offer gëtt ëm "Cybersecurity", "Digital Content", "Assistant juridique" an "Commerce (formation en alternance)" erweidert.

Dës "Brevet de technicien supérieur"-Formatioune kommen am Hierscht dobäi, wéi den Héichschoulministère e Méindeg matgedeelt huet.

Beim "Cybersecurity"-BTS dréit sech alles ëm d'Beräicher "Sécherheetskonzepter" a "Sécherheetsmanagemenet". Am "Digital Content"-BTS geet et ëm Techniken an Technologien ronderëm d'Produktioun vun digitale Contenuen. De BTS "Legal Assistant" ass eng interaktiv Ausbildung tëscht Droit, Kommunikatioun a Verwaltungsmanagement.

Parallel dozou start deen zanter Juni 2020 akkreditéierte BTS-Cours "Commerce" vum Lycée du Nord, zu deem eng theoreetesch Formatioun am Lycée an eng praktesch Formatioun an enger Entreprise gehéieren.

Schreiwes

«Cybersecurity», «Digital Content», «Assistant juridique» et «Commerce (formation en alternance)» – quatre nouveaux BTS à la rentrée 2021/2022 (28.06.2021)

Communiqué par: ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche À partir de la rentrée 2021/2022, l'offre des formations de BTS (Brevet de technicien supérieur) au Luxembourg sera – encore – plus diversifiée.

En effet, trois nouveaux BTS ont été récemment accrédités par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche pour la période du 15 septembre 2021 au 14 septembre 2026.

Comme toutes les formations BTS, les BTS nouvellement accrédités – «Cybersecurity» offert par le Lycée Guillaume Kroll (LGK) à Esch-sur-Alzette, «Digital Content» du Lycée Nic-Biever à Dudelange (LNBD) et «Assistant juridique» proposé par l'École de commerce et de gestion (ECG) à Luxembourg – sont des formations d'enseignement supérieur à finalité professionnelle, alliant enseignement théorique et stages pratiques en entreprises. Les études, d'une durée de deux ans en principe, sont organisées en modules et validées en crédits ECTS. Elles débouchent sur un diplôme national d'enseignement supérieur.

Les programmes d'études sont élaborés en étroite collaboration entre les lycées respectifs et les milieux professionnels concernés.

• Le BTS «Cybersecurity» (LGK) est une formation axée entre autres sur les domaines des concepts de sécurité et de la gestion de la sécurité. Cette formation technique et pratique prépare les étudiants à la mise en œuvre et à la gestion de la cybersécurité opérationnelle dans un contexte professionnel en fonction des dernières évolutions (https://www.lgk.lu/cs).

• Le BTS «Digital Content» (LNBD) initie les étudiants aux techniques et technologies de la production de contenus digitaux. Ce BTS offre une formation large qui couvre quatre grands domaines d'études: technologies des médias; informatique et internet; langues, communication et organisation; économie, gestion et marketing. Les cours visent entre autres la photographie, la vidéo, le webdesign, les médias sociaux, le marketing, la gestion de projets et les outils numériques (https://bts.lnbd.lu/).

• Le BTS «Assistant juridique» (ECG) est une formation interactive entre le droit, la communication et la gestion administrative. Le programme a été élaboré en coopération avec le parquet général, l'Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, la Chambre des notaires, la Chambre des huissiers de justice et les fiduciaires (https://www.ecg.lu/db/1/1403181299246).

Parallèlement à ces trois formations, le BTS en alternance «Commerce» du Lycée du Nord (LN), accrédité depuis juin 2020, prendra son départ à la rentrée prochaine. Cette formation supérieure dans le domaine du commerce, combinant une formation théorique au lycée et une formation pratique dans une entreprise commerciale, prépare les étudiants à prendre des responsabilités dans une entreprise commerciale, au sein d'un commerce de détail ou encore d'un commerce de gros (https://www.lnw.lu/index.php/homepage/bts-commerce).

Finalement, l'accréditation de dix formations de BTS a été renouvelée pour la période du 15 septembre 2021 au 14 septembre 2026.

Somme toute, les BTS proposés au Luxembourg seront à partir du 15 septembre 2021 au nombre de 34.

La liste complète des formations offertes est consultable sous ce lien: http://www.mesr.public.lu/enssup/Accreditations/201021_formations-superieures-accreditees.pdf.