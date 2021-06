Géint 14 Auer um Méindeg koum et an der Dikrecherstrooss zu Helsem zu engem Accident, wou déi schëlleg Persoune fortgelaf sinn.

Géint 13.15 gouf en Auto zu Ettelbréck geklaut, ronn 45 Minutte méi spéit war dëst Gefier an en Accident zu Helsem verwéckelt. D'Täter sinn nom Tëschefall a Richtung Rue des Pommiers fortgelaf. No hinne gëtt gesicht an d'Police réit allen Automobilisten, am Raum Helsem keng Leit matzehuelen a verdächteg Persounen dem 113 ze mellen.

D'Police beschreift d'Täter esou: Ee Mann ass ronn 1,80 Meter grouss an tëscht 18 an 20 Joer al. En ass vun wäisser Hautfaarf, huet kuerz raséiert Hoer an eng rout Kuerzbox. Den zweete Mann huet ongeféier déi selwecht Gréisst, de selwechten Alter an déi selwecht Hautfaarf. Och hien hat kuerz Hoer, eng schwaarz Kuerzbox an e wäissen T-Shirt un.

Da mellt d'Police nach, datt een zu Esch e Chauffer no senger Farerflucht konnt erëmfannen. Um Méindeg de Moie géint 7.40 Auer wollt d'Police e Mann stoppen , dee sech an der Rue Sidney Thomas net un de Code de la Route gehalen huet. De Chauffer awer wollt sech net vun de Beamte beléieren loossen an ass a Richtung Rondpoint Raemerich geflücht. Dobäi hat hien deels iwwer 100 km/h drop an huet och eng rout Luucht ignoréiert. Am Rondpoint huet hien dunn d'Kontroll iwwert säi Gefier verluer an huet en Accident verursaacht. Seng Aventure war awer nach net eriwwer, well hien ass aus sengem Auto geklommen a fortgelaf, dat a Richtung Rue Henri Koch. Do konnten d'Beamten hien awer stellen. D'Gefier war net richteg verséchert an och net ugemellt. Protokoll gouf erstallt.