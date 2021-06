Sujeten, déi duerch d’Klimakris ëmmer méi diskutéiert ginn. Net nëmmen diskutéieren, mee och handele wollt een an der brittescher Ambassade vu Lëtzebuerg.

Dowéinst sinn en Dënschdeg Schüler aus der St. Georges International School bei d’Ambassadeurin an de Gaart komm an hunn hir e puer Projete virgestallt.

Déi 3 jéngsten, déi haut aus der St. Georges International School op Besuch waren, hunn et sech zur Aufgab gemaach, den Insekten en Doheem ze bauen. Dobäi gouf natierlech opgepasst, keen neit Material ze kafen, mee ze recycléieren, wat schonn do ass.

Robert, 6 Joer al: “Dat hei sinn Holzbengelen, wou Beie gäre raginn ... Hei si mir nach net fäerdeg, mee do kënnt hien dran, all Insekten hunn dat gär.”

An der St. Georges International School ginn dat ganzt Joer iwwer Projete gemaach, fir de Schüler de korrekten Ëmgang mat der Natur bäizebréngen. Dëse Grupp huet mat Hëllef vun enger App erausfonnt, wéi eng Blummen dann hei am Gaart vun der Ambassade stinn a konnten dëst der brittescher Madamm Ambassadeur dono weisen. Fir Ambassade war dëse Projet e vollen Erfolleg. Et wier wichteg, d’Kanner an de Kampf géint d'Klimakris mat anzebannen.

Fleur Thomas, brittesch Madamm Ambassadeur: “D’Kanner sinn déi, déi domat ze kämpfen hunn, wa mir näischt maachen. Et ass dofir wichteg, dass d’Kanner verstinn an Erwuessener beaflossen, fir sécher ze sinn, dass mir genuch maachen, fir eis Ëmwelt ze schützen. Si sinn déi nächst Generatioun. Mir hoffen, dass si d’Äerd an engem gudden Zoustand virubréngen. Mir wëlle gesinn, wéi sech d'Saach verbessert an net wéi se verschwënnt. “

Dës Schüler an hir Enseignanten sinn sech hirer Aufgab op alle Fall bewosst. Fir si zielt all klenge Schrëtt. Wann jiddereen e bëssen oppasst, kann dat weltwäit en Afloss hunn. Ganz nom Motto “Denk global, agéier lokal”.

Ria, 9 Joer al “Fir mech ass Biodiversitéit immens wichteg. Et ass dat wat eis Liewen ginn huet an et ass alles. Ouni Beem kenne mir net ootmen, dofir brauche mir si. Awer si brauchen och eis.”

Och Schüler aus de méi héijen Klassen hunn sech mat Biodiversitéit an Nohaltegkeet am Alldag auserneen gesat. An enger Gespréichsronn zesummen mat der brittescher Madamm Ambassadeur goufen Iddien ausgetosch an Froen beäntwert.

Zum Schluss gouf dann de fäerdegen Insektenhotel feierlech ageweit. Dëse bleift hei am Gaart vun der brittescher Ambassade stoen.