Den CSV-Deputéierte Laurent Mosar hat eng Question élargie gestallt.

Wéi geet et weider mat Liberty Steel zu Diddeleng? Kënnt et zu enger Reprise vum Stolwierk?

GFG Alliance an de Chef Sanjeev Gupta hu bis ewell keng Signaler ginn, de Site wëllen ofzestoussen, dat sot de Wirtschaftsminister Franz Fayot en Dënschdeg de Mëtteg an der Chamber. Den CSV-Deputéierte Laurent Mosar hat eng Question élargie gestallt.

Trotzdeem wier vu Lëtzebuerger Säit d'Vertrauen an de Gupta-Grupp manner grouss ginn, well Villes an Aussiicht gestallt géif, awer näischt Konkretes nokéim.

Op alle Fall géingen de Moment mat der SNCI a mat potentiellen industrielle Partner Gespréicher gefouert ginn, fir op all Eventualitéit preparéiert ze sinn.

Et wéilt ee bei Liberty Steel net méi éiweg nokucken, de Marché géing vill méi hierginn, sou den LSAP-Minister.

Hei d'Äntwert op d'Question élargie vum CSV-Depitéierte Laurent Mosar.