D'Landjugend a Jongbauere kënne mat der aktueller Reform vun der Europäescher Agrarpolitik liewen. Fuerderen awer weider Reformen.

"Sou kéinten d'Baueren net nach weider 20 - 30 Joer schaffen", sou de President Luc Emering.

Den Ament ginn et nach eng 2.000 Bauerebetriber hei am Land. 1990 waren et der bal duebel sou vill. Déi lescht 12 Méint hu ronn eng Dose Jongbaueren e Betrib iwwerholl. Kléng a mëttel-grouss Häff, déi vill méi wéi just Liewensmëttel produzéieren: "Et ginn all Dag manner Baueren an et verschwënnt all Dag méi Biodiversitéit. All Jonken deen sech doheem haut op engem Betrib installéiert, stäerkt eis regional Landwirtschaft an och d'Aartenvielfalt. "

Historesch ass Lëtzebuerg e "Gréngland Standuert". Et brauch ee just ronderëm sech ze kucken. Wisen op deene Kéi weeden. Ma den Zukunftsbetrib misst aus e puer Grënn, méi breet opgestallt ginn. Defizitär ass Lëtzebuerg zum Beispill ganz kloer an de Beräicher Uebst a Geméis: "Fir Geméis brauch ee gutt Biedem an et brauch een och d'Ressourcen. D'Waasser - Dat ass och eng grouss Fro déi den Ament opsteet. Dat sinn alles Saachen, déi musse gekläert ginn. An d'Wëssen natierlech. Mir sinn hei kéng Geméisrégioun wéi d'Elsass oder d'Pfalz. Mir si professionell den Ament an der Mëllechkéi-Haltung. Well mer eng Proximitéit zu grousse Molkereien hunn. Mir hunn ons spezialiséiert. Wat awer net heescht, dat e Betrib sech net och kann an aner Sparte spezialiséieren."

D'Betriber wäerten sech misse méi breet opstellen. Däers ass de Luc Emering iwwerzeegt. Stéchwuert Klimawandel: "Mir musse krisefest Betriber hunn. Mir gesinn et alleguer. D'Wieder gëtt ëmmer méi extreem. Wa mer eis just op eng Produktioun professionaliséieren, ass de Risiko grouss, datt de Betrib kann dat eent oder anert Joer a Schwieregkeete geroden."

Hei kann d'Politik natierlech Weiche stellen. D'Europäesch Unioun stellt de Kader. D'Regierunge schaffen déi national Strategie Pläng aus. Politiker déi sech enges misste bewosst sinn: sou wéi elo, kéinten d'Baueren net nach weider 20-30 Joer schaffen: "Déi ganz Primmen. Alles wat eng Direkt-Zuelungskomponent ass, dat heescht all Hektar, deen ech méi bewirtschaften, kréien ech méi Primmen, féiert laangfristeg an d'Mauer. Well dat Geld net beim Bauer bleift. Wat mir ons virstellen, dat ass eng eenheetlech Betribsprime, onofhängeg vun der Gréisst vum Haff. Da kann de Bauer op Grond vu fräiwëllege Mesurë säi Betrib sou ausriichten, wéi e wëll. Do drop soll e belount ginn", sou de Luc Emering.

Et dierft net sinn, datt e Jonke wéinst de Primmen um Haff bleift. D'Iwwerzeegung, d'Freet um Beruff missten den Ausschlag ginn. Lëtzebuerg bräicht eng Regional staark Landwirtschaft, ënnerstëtzt vun de Leit.

Schreiwes vum Landwirtschaftsministère