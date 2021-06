Mat Bléck op ekologesch Oploe misst een op déi vill Changementer oppassen, déi elo op d'Baueren duerkommen.

Dës Ännerunge géingen den Alldag vum Bauer impaktéieren, ma dee bräicht Planungs-Sécherheet, heescht et an engem Communiqué.

De Lëtzebuerger Ressortminister Romain Schneider hätt elo eng Responsabilitéit bei der nationaler Ëmsetzung. Hei sollt de gesonde Mënscheverstand spillen an et misst e gudden Equiliber fonnt ginn, sou d'Centrale Paysanne. D'Bauere missten och an Zukunft hir Famillen ënner adequate Konditioune kënnen ernären.