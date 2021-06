Pour la semaine du 21 au 27 juin, le nombre de personnes testées positives à la COVID-19 a légèrement augmenté de 90 à 107 (+19%), alors que le nombre de leurs contacts étroits identifiés a continué à diminuer de 396 contacts à 353 (-11,1%). Le nombre de tests PCR effectués au cours de la semaine du 21 au 27 juin a baissé de 46.365 à 39.181. 17 personnes ont déclaré un test antigénique rapide (TAR) positif pour la semaine de référence, portant le nombre de résultats positifs suite à un TAR effectué par un professionnel de santé à un total de 211. Depuis l’introduction des auto-tests, 513 résultats positifs ont été déclarés, avec aucun cas pour la semaine du 21 au 27 juin. Rappelons que les tests antigéniques rapides positifs ne sont pas pris en compte dans le calcul du taux de positivité. En date du 27 juin, le nombre d'infections actives a encore considérablement diminué avec 142 (par rapport à 234 au 20.06) et le nombre de personnes guéries est passé de 69.483 à 69.682. La moyenne d'âge des personnes diagnostiquées positives à la COVID-19 est passée de 27,7 à 28,4 ans. La semaine du 21 au 27 juin est la troisième semaine lors de laquelle aucun nouveau décès en lien avec la COVID-19 n’a été enregistré. Ceci n’était plus le cas depuis la semaine du 21 au 27 septembre 2020. La situation reste détendue dans les hôpitaux, avec 3 patients COVID-19 positif confirmés dans l’unité des soins normaux, contre 6 la semaine précédente. Dans les soins intensifs, le nombre de lits occupés est resté stable à 2. La moyenne d’âge des patients hospitalisés a diminué de 64 à 60 ans. Taux de positivité et taux d’incidence Pour la période de référence, le taux de reproduction effectif (RT eff) a augmenté de 0,58 à 0,92 ainsi que le taux de positivité sur tous les tests effectués (ordonnances, Large Scale Testing, contact tracing) avec 0,27% contre 0,19% la semaine précédente. Le taux de positivité pour les tests effectués sur ordonnance, donc pour les personnes présentant des symptômes, est passé de 0,58 à 0,95%. Le taux d'incidence a également augmenté légèrement, avec 17 cas pour 100.000 habitants sur 7 jours, contre 14 cas pour 100.000 habitants pour la semaine du 14 juin. Par rapport à la semaine précédente, le taux d’incidence a augmenté substantiellement dans les tranches d’âge des 15-29 ans (+108%) et 45-59 ans (+40%). Il faut noter que l’augmentation du taux d’incidence de 40% dans la tranche d’âge des 45-59 ans est due à quatre cas supplémentaires. Une diminution est enregistrée dans les tranches d’âge des 0-14 ans (-34%). Le taux d’incidence le plus bas est enregistré dans les tranches d’âge des 60-74 et 75 ans et plus chez lesquels aucun cas n’a été enregistré la semaine précédente. Quarantaines et isolements Pendant la semaine du 21 au 27 juin, 287 personnes se trouvaient en isolement (-38%) et 370 en quarantaine (-28% par rapport à la semaine précédente). Contaminations Pour les 107 nouveaux cas, le cercle familial reste le contexte de transmission des infections à la COVID-19 le plus fréquent avec 21,5%, suivi par les voyages à l’étranger (15%), les loisirs (13,1%) et l’éducation (8,3%). Le taux des contaminations dont la source n’est pas clairement attribuable augmente à 40,2%. Vaccinations: point de situation Pour la semaine du 21 au 27 juin, 44.062 doses ont été administrées au total. 35.613 personnes ont reçu une 1re dose et 8.448 une 2e, portant le nombre total de vaccins administrés en date du 30 juin à 542.793 (1re et 2e dose). 232.222 personnes présentent un schéma vaccinal complet. L’évolution des variants Pour des raisons techniques, les données relatives au séquençage des variants n’ont pas pu être disponibles à temps pour la publication de ce rapport hebdomadaire. Elles seront publiées à part sous peu sur le site du Laboratoire national de Santé LNS https://lns.lu/en/departement/department-of-microbiology/revilux/. Surveillance des eaux usées au Luxembourg dans le cadre du SARS-CoV-2 Le niveau de contamination des 13 stations d’épuration échantillonnées étudiées par le LIST (Luxembourg Institute of Science and Technology) au cours de la semaine du 21 au 27 juin montre une tendance constante à la baisse depuis plusieurs semaines avec une stabilisation du signal depuis deux semaines. Une tendance similaire est observée au niveau des stations d’épuration prises individuellement, avec certaines d’entre elles présentant des niveaux de contamination proches voire inférieures aux limites de détection. Les analyses des prochaines semaines devront confirmer ce résultat. L'ensemble des rapports CORONASTEP est disponible sur le site du LIST: https://www.list.lu/en/covid-19/coronastep/.