Op der Pafemillen gëtt e Sonndeg de Moien un déi 300 Judde geduecht, déi am 2. Weltkrich do festgehale goufen, ier si an e Konzentratiounslager koumen.

D'Commemoratiounsfeier gëtt vum "Comité Auschwitz" organiséiert. D'Zeremonie ass a Presenz vum Educatiounsminister Claude Meisch, dem Groussrabbiner Alain Nacache an dem Pater Joseph Famerée, deen dem Uerde vun den Häerz-Jesu-Pateren virsteet. Zanter 1969 erënneren déi Iwwerliewend, d'Famillje vun Deportéierten a Vertrieder vun der Zivilgesellschaft op der Pafemillen bei Ëlwen un dat, wat hei geschitt war. Dëst Joer huet d'Regierung en Accord mat der jüddescher Communautéit ënnerschriwwen, an deem ënnert anerem virgesinn ass, datt de Staat de Klouschter op der Pafemillen keeft an hei en edukativen a Commemoratiounszenter opbaue wäert. Links PDF: Historique 1969-2021