Comme l’année dernière, les établissements scolaires publics vont proposer dans le cadre de la «Summerschool» des cours de rattrapage facultatifs et gratuits du 30 août au 10 septembre 2021. Au-delà de la nécessité de remédier à de possibles retards scolaires liés à l’impact de la crise COVID-19 sur les apprentissages, le ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse s’était engagé dès septembre 2020 à pérenniser l’offre de la Summerschool dans un souci de davantage de justice sociale. Il concrétise ainsi le programme gouvernemental, lequel souligne l’importance du soutien aux élèves présentant des difficultés ou des retards scolaires. En 2020, les cours ont permis à quelque 4.800 élèves de l’enseignement fondamental et près de 1.100 de l’enseignement secondaire de travailler leurs points à améliorer. Les modalités d’inscription sont décrites ci-dessous. En cas de besoin, les parents et les élèves peuvent aussi s’informer auprès de la helpline au 8002-9090. À l’enseignement fondamental Lors de l’entretien sur le bilan intermédiaire du troisième trimestre et selon les besoins de l’élève, le titulaire de la classe propose aux parents d’inscrire leur enfant dans l’un des cours offerts par la Summerschool. Au cours de cet entretien, les parents peuvent aussi en faire la demande. En cas d’accord, l’enseignant procède à l’inscription. Élèves des cycles 2, 3 et 4.1 Les disciplines proposées varient selon le cycle: des cours de mathématiques et d’allemand sont organisés pour les élèves du cycle 2,

des cours de mathématiques et un cours de langue, réunissant allemand et français, sont organisés pour les élèves du cycle 3,

des cours de mathématiques, d’allemand et de français sont organisés pour les élèves du cycle 4.1. Pour les élèves des cycles 2.2 et 3.2, les cours se déroulent du 30 août au 3 septembre. Pour les élèves des cycles 2.1 et 3.1, ils se déroulent du 6 au 10 septembre. Pour les élèves du cycle 4.1, les cours sont organisés sur les deux semaines, du 30 août au 10 septembre. Afin de ne pas surcharger les enfants durant leurs dernières semaines de vacances et de respecter leurs besoins physiologiques, chaque élève ne peut fréquenter qu’un seul cours, d’une durée d’une seule semaine. Selon le cycle et la discipline, la semaine de cours peut compter six, dix ou 12 leçons (une leçon = 55 minutes). Les cours sont répartis sur les cinq matinées de la semaine et trois après-midis. Le plan horaire de l’élève est proposé aux parents lors de l’entretien du bilan intermédiaire. Pour les élèves qui fréquentent la maison relais, le transfert est organisé par l’enseignant et le personnel de la structure d’accueil. Élèves du cycle 4.2 Les élèves du cycle 4.2 suivent les cours organisés dans le lycée où ils sont inscrits pour l’année 2021-2022. Ils reçoivent de leur titulaire de classe un formulaire indiquant le cours qu’il leur est conseillé de suivre. Ils remettent ce formulaire au secrétariat de leur futur lycée. Élèves des écoles internationales publiques Concernant les élèves qui fréquentent une classe primaire d’une école internationale publique, les parents doivent s’adresser directement au secrétariat de l’établissement. À l’enseignement secondaire Au lycée, deux types de cours sont offerts: les cours de rattrapage s’adressent aux élèves qui doivent passer une épreuve d’ajournement en septembre (disciplines: allemand, anglais, français, mathématiques, biologie, sciences naturelles, chimie, physique),

les cours de remise à niveau s’adressent aux élèves qui souhaitent combler leurs lacunes (disciplines: allemand, anglais, français, mathématiques). L’élève peut s’inscrire dans deux disciplines au maximum. Les cours se déroulent cette année dans chaque lycée. Les inscriptions se font directement auprès du secrétariat, dans la mesure des places disponibles. Pour chaque cours, dix leçons sont prévues (une leçon = 50 minutes), enseignées par bloc de deux leçons. Les lycées peuvent répartir les cours sur une ou deux semaines. Des dossiers thématiques pour la Summerschool ou la maison Comme l’an passé, les séances d’apprentissage de la Summerschool s’appuient sur les dossiers thématiques élaborés par le Service de coordination de la recherche et de l’innovation pédagogiques et technologiques (SCRIPT) pour chaque discipline et chaque classe. Ces dossiers sont accessibles, via l’IAM de l’élève, sur la plateforme www.schouldoheem.lu dès le 15 juillet. Ils comprennent aussi des corrigés-modèles et peuvent ainsi être utilisés en autonomie ou accompagnés par les parents à tout moment des vacances scolaires.