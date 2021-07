Jonker am Alter vun 12 bis 17 Joer kënnen elo zu Lëtzebuerg geimpft ginn.

De Serge Allard, President vun de Kannerdokteren, war Invité am Journal, hien ass do op d'Suerge vun de villen Elteren agaangen.

Lëtzebuerg suivéiert d'Recommandatioun vun der Europäescher Medikamentenagence: Kanner tëscht 12 a 17 Joer kënne mam Vaccin vu Biontech/Pfizer geimpft ginn. All déi aner Vaccine si fir Persounen ënner 18 Joer um europäesche Marché net zougelooss. D'Analyse vun der Europäescher Medikamentenagence hätte gewisen, datt de Vaccin fir Kanner sécher wier.

Um Mëttwoch si 26.000 Invitatiounen zu Lëtzebuerg u Jugendlecher tëscht 12 a 17 Joer erausgaangen. D'Kannerdokteren hätte vill Telefone kritt, esou de Serge Allard. Et wier och virgesinn, datt Impfungen a Praxisse kënne gemaach ginn. All eenzele Fall sollt ee mat sengem Dokter diskutéieren.

Souwuel de Conseil Supérieur des Maladies Infectieuses (CSMI) wei och d’ Societéit vun de Lëtzebuerger Kannerdoktere schwätzen sech favorabel fir eng Impfung aus.