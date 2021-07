De Google Datazenter zu Biissen war en Donneschdeg ee vun de Sujeten an enger Videokonferenz tëscht eisem Premier an dem CEO vun Alphabet a Google.

Am offizielle Schreiwes ëm d'Entrevue tëscht dem Xavier Bettel an dem Sundar Pichai heescht et allerdéngs just, datt déi administrativ Prozedure weider hire Wee ginn.



Donieft gouf annoncéiert, datt Lëtzebuerg a Google e Partenariat am Beräich vun der online Formatioun lancéieren.

Et gi Lizenze vu "Google Career Certificate" zur Verfügung gestallt, ënner anerem fir de Leit, déi eng Aarbecht sichen, d'Méiglechkeet ze ginn, hir digital Kompetenzen z'erweideren.

D'Lizenze gi verdeelt iwwert de Kompetenzzenter vun der Uni Lëtzebuerg, mat der Ënnerstëtzung vun der Adem, an dem ONA, dat ass den Office national de l'Accueil an dem Office national de l'inclusion social.



Kleng a mëttel Betriber kréien donieft duerch de Programm "Grow with Google" d'Méiglechkeet, sech am Beräich vum E-Commerce a vum Marketing weider ze bilden. Déi Méiglechkeet leeft iwwert d'Handelskammer an d'House of Entrepreneurship.

Thank you @sundarpichai, CEO of @Google for our inspiring discussion today about current challenges and initiatives such as digital skills. Now, more than ever, citizens & companies need access to digital training on a lifelong basis. I'm glad we work together in this field. pic.twitter.com/XjI284tMZc — Xavier Bettel (@Xavier_Bettel) July 1, 2021

Schreiwes vum Staatsministère

Xavier Bettel s’est entretenu avec Sundar Pichai, CEO d’Alphabet et de Google (01.07.2021) Communiqué par: ministère d'État

En date du 1er juillet 2021, le Premier ministre, ministre d'État, Xavier Bettel, a rencontré Sundar Pichai, CEO d'Alphabet et de Google, par vidéoconférence. Leur discussion a porté sur un large éventail de sujets, notamment l'importance des compétences numériques en tant qu'élément moteur d'une reprise économique durable et inclusive, et l'opportunité pour le Luxembourg, en tant que pionnier du numérique, de prendre la tête de la transformation digitale. Afin de soutenir l'objectif du Luxembourg de continuer à être un leader du numérique et de contribuer au renforcement de la résilience au lendemain de la pandémie, Xavier Bettel et Sundar Pichai ont annoncé le lancement d’un partenariat dans le domaine de la formation en ligne. Des licences pour des « Google Career Certificate » sont mises à disposition pour permettre, entre autres, à des demandeurs d’emploi de parfaire leurs connaissances digitales. Elles seront distribuées par l'intermédiaire du Centre de compétences de l'Université du Luxembourg, avec l’appui de l’ADEM, l’Office national de l’Accueil et l’Office national de l’Inclusion sociale. Par ailleurs, des licences du programme ‘Grow with Google’ vont permettre à des PME de se former davantage au commerce électronique et au marketing, ceci à travers la Chambre de commerce et sa House of Entrepreneurship. Xavier Bettel a souligné que « le Luxembourg se réjouit de cette coopération dans le domaine des formations digitales. Il s’agit d’une preuve supplémentaire de l’engagement incessant du gouvernement en faveur de la transformation digitale durable et inclusive. Le Luxembourg a su créer ces dernières années un environnement très favorable à l’innovation numérique, sans jamais oublier l’humain, qu’on met au centre de nos réflexions à propos de la numérisation. » Finalement, Xavier Bettel et Sundar Pichai ont abordé d’autres sujets comme le centre de données à Bissen, qui suit actuellement les procédures administratives, ainsi que l’intérêt pour les deux parties d’analyser d’autres opportunités de projets à développer.

Schreiwes vu Google

Aujourd'hui, le Premier ministre luxembourgeois Xavier Bettel a virtuellement rencontré Sundar Pichai, CEO d'Alphabet et de Google. Leur discussion a porté sur un large éventail de sujets, notamment l'importance des compétences numériques en tant qu'élément moteur d'une reprise économique durable et inclusive, ainsi que l'opportunité pour le Luxembourg, en tant que pionnier du numérique, de prendre la tête de la transformation digitale. Tous deux ont convenu de l'importance des compétences digitales pour la reprise économique. Afin de soutenir l'objectif du Luxembourg de continuer à être un « pionnier du numérique » et de contribuer à renforcer la résilience au lendemain de la pandémie, Sundar Pichai a également annoncé deux nouveaux programmes de formation dans le pays :

500 bourses d'études Google Career Certificate, notamment pour aider les personnes issues de communautés défavorisées, telles que les minorités ethniques, les personnes avec un handicap, les travailleurs à faibles revenus, etc. La moitié sera distribuée par le Centre de compétences de l'Université du Luxembourg et l'autre moitié via Google.Org. Une promesse de former 2.000 PME au e-commerce et au marketing via le programme Grow With Google, en partenariat avec le gouvernement luxembourgeois, ainsi que la Chambre de commerce et sa Maison de l'entrepreneuriat. Ces formations en ligne gratuites enseignent à tous les types de PME les compétences numériques nécessaires au développement de leurs activités et de leurs carrières.

Sundar Pichai, PDG de Google : "Je tiens à remercier le Premier ministre Xavier Bettel pour cette conversation très intéressante sur la façon dont le numérique peut contribuer à une reprise durable et inclusive, et sur l'opportunité pour le Luxembourg, en tant que pionnier du numérique, de mener la transformation digitale. Nous sommes ravis de nous associer au Centre de compétences de l'Université du Luxembourg pour distribuer 250 bourses Google Career Certificate, et de lancer une nouvelle formation Grow With Google sur les compétences numériques pour 2.000 PME, en collaboration avec le gouvernement luxembourgeois et la Chambre de commerce."