Géint 9 Auer e Freideg de Moie koum et um CR163 zu engem Accident tëscht 2 Autoen.

D'Streck gouf bis op Weideres gespaart fir den Trafic. Et soll een den CR163 de Moment evitéieren.

Méi Detailer sinn nach net gewosst.

© Domingos Oliveira / RTL © Domingos Oliveira / RTL © Domingos Oliveira / RTL

1 Schwéierblesséierte bei Accident tëscht Colmer-Bierg a Kruuchten

Kuerz no 1 Auer an der Nuecht op e Freideg koum et um CR123 tëscht Colmer-Bierg a Kruuchten zu engem Accident. De Chauffer huet an enger laanggezunne Rietskéier d'Kontroll iwwer säi Won verluer an ass kuerz virum Agang vu Kruuchten am Gruef geroden.

En Awunner hat den Accident héieren, ass op d'Plaz gaangen an huet direkt d'Rettungsdéngschter alarméiert.

De Bäifuerer gouf schwéier blesséiert. Nodeems hien aus dem Auto gerett gouf, ass hien nach op der Plaz behandelt ginn, ier en an d'Spidol koum. De Chauffer gouf just liicht blesséiert.