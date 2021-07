Kuerz virun 20 Auer gouf eng haart Ausenanersetzung an der Rue du Fort Neipperg an der Stad gemellt.

Hei huet eng Persoun dräi anerer mat engem Messer menacéiert. Wéi d'Police op d'Plaz koum an de Verdächtege kontrolléiert hunn, hu si eben e Messer an 3 Kokainkugele bei him fonnt.