Dat geet aus dem ReViLux-Rapport ervir, deen den LNS e Freideg publizéiert huet. D'Alpha-Variant huet dogéint nach knapp 29,7% ausgemaach.

Da gouf et nach ee Fall vun der Beta-Variant (Südafrika) a kee vun der Gamma (Brasilien).

Vergläicht een et mat Woch virdrun, esou waren nach 50,5 Prozent vun de sequenzéierte Fäll Alpha-Varianten a ronn 36 Prozent goungen op d'Delta-Variant zeréck. Et gouf da liicht méi Fäll vun der Beta- a Gamma-Variant, déi awer, wéi och dës Woch, net däitlech an d'Gewiicht gefall sinn.

De Communiqué

In Woche 24/2021 wurde die Variante B.1.617.2 zur dominierenden Variante in Luxemburg mit einer Gesamthäufigkeit von 59,4%, während die Häufigkeit der Variante B.1.1.7 auf 29,7% fiel. Ein Fall von SARS-CoV-2 B.1.351 und kein Fall der P.1-Variante konnten nachgewiesen werden.

Die Gesamtzahl der in der Woche durchgeführten Sequenzierungen betrug 284, wobei 64 Proben im Zeitrahmen der Woche 24/2021 gesammelt wurden. Die Sequenzierabdeckung von Woche 24 lag bei 66,7 % aller positiven Fälle in Luxemburg.

Der aktualisierte ReViLux-Bericht (Überwachung von akuten Atemwegsinfektionen) wurde soeben auf der Webseite vom LNS veröffentlicht: https://lns.lu/departement/microbiologie/revilux/

Das Update wird von nun an jeden Freitag veröffentlicht.

PDF: All d'Detailer vum ReViLux-Rapport