D'Luxair an d'Unioun vun de Reesagencen ULAV appelléieren un d'Lëtzebuerger Autoritéiten, fir verschidde Restriktioune méi labber ze maachen.

Konkreet geet et ëm d'Testobligatioun bei de Kanner vu 6 Joer un. Aner Länner wieren do bedeitend manner streng, heescht et an engem Communiqué.

Dës Testreegele fir Kanner wiere komplizéiert, se géinge Käschte mat sech bréngen a géingen d'Reese bremsen.

D'Alterslimitt sollt op 14 Joer eropgesat ginn, verlaangen d'ULAV an d'Luxair.