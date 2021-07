Wat gouf scho gemaach? Wat fir Obstakele bleiwen? Wat si Piste fir d'Zukunft?

An der Sécherheetsdiskussioun gouf festgehalen, datt en Inventaire gemaach gëtt, fir ze kucken, wou een drun ass. Et soll méi spéit och eng Consultatiounsdebatt zum Thema an der Chamber ginn.

De Policeminister Henri Kox, den Educatiounsminister Claude Meisch, d'Familljeministesch Corinne Cahen, sou wéi Vertrieder aus dem Santés- an dem Chancëgläichheetsministère waren e Freideg an den zoustännege Chamberkommissiounen.

D'Diskussiounen hätte gewisen, datt d'Thematik komplex wier an datt vill verschidden Acteuren am Coup wieren.

Offiziellt Schreiwes

Note interministérielle sur la criminalité liée aux stupéfiants au Luxembourg: volet préventif en commission parlementaire (02.07.2021)

Communiqué par: ministère de la Sécurité intérieure

Le 2 juillet 2021, le ministre de la Sécurité intérieure, Henri Kox, a participé à une commission parlementaire jointe relative au volet préventif de la note interministérielle sur la criminalité liée aux stupéfiants au Luxembourg, qui a porté sur le domaine de la santé, de la lutte contre l'exclusion sociale, la précarité et le sans-abrisme, ainsi que sur le sujet de la prostitution.

Henri Kox avait déjà participé à la commission parlementaire jointe du 24 juin 2021, pour débattre du volet répressif de la note interministérielle, qui concerne les domaines de la police, de l'immigration et de la justice, en présence des représentants du ministère des Affaires étrangères et européennes (Direction de l'immigration), du ministère de l'Intérieur, de la police grand-ducale et du parquet.

À cette deuxième commission jointe ont pris part aux côtés de Henri Kox, les ministres Claude Meisch et Corinne Cahen et des représentants du ministère de la Santé et du ministère de l'Égalité entre les femmes et les hommes, afin de dresser un inventaire de la situation des différents aspects de la problématique, des démarches déjà entamées, des obstacles persistants et des pistes futures à envisager pour lutter contre la criminalité liée aux stupéfiants au Luxembourg.

Les discussions ont montré une fois de plus que cette thématique est très complexe et implique de multiples acteurs selon leur propre champ de compétence, mais à responsabilité égale.

Un débat de consultation aura lieu à une date ultérieure.