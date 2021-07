De CGDIS mellt um Sonndeg de Moien e puer Tëschefäll.

Ugefaange kuerz no 17 Auer op der Kockelscheier, do hat an der Rue Mathias Weistroffer eng Poubelle gebrannt.

Géint 18.15 Auer gouf an der Stad an de Rue du Fort Neipperg eng Persoun vun engem Auto ugestouss. Detailer gi keng genannt, gewosst ass just, dass d'Persoun blesséiert gouf.

Zu Zolwer stoung kuerz no 22 Auer e Gaardenhaus a Flamen. Do gouf et ee Blesséierten. D'Ambulanz an d'Pompjeeë Suessem-Déifferdeng, sou wéi déi vu Käerjeng waren op der Plaz.

En Accident gouf et um 3.38 Auer nach zu Rammerech am Rond-point. Een Auto war do am Coup an et sinn 2 Blesséierter ze bekloen.

Bei Rouderssen sinn e Sonndeg de Moie géint 10.30 Auer 2 Autoen aneneegerannt. Eng Persoun gouf dobäi blesséiert.