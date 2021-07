Den nationale Wiederdéngscht huet fir e Sonndeg eng alerte jaune erausginn. Plazeweis kéint et nawell méi hefteg dubberen.

Tëscht 10 an 18 Auer kéint et deemno zu lokalen Dimmere kommen, déi dann och Staarkreen kéinte mat ech bréngen, heescht et am Avis d’orage vu Meteolux.

Am Wiederbericht vu Kachelmann heescht et, dass eng Kalfront aus dem Westen eriwwer zitt, déi eis bis an déi nei Woch era begleet.

E Sonndeg bleift den Himmel zou an et erwaarden eis wéi gesot lokal Schaueren an Donnerwieder. D'Temperature leien dobäi tëscht 18 an 21 Grad. An der Nuecht bleift et weider onbestänneg an esou geet et och e Méindeg weider. Do soll d'Sonn nëmme wéineg luusse kommen an et kënnt ëmmer nees zu Schaueren, dat Ganzt bei maximalen 20 Grad.