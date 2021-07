Eng 750 Logementer, also Haiser an Appartementer, solle jo am Ganzen do entstoen. Och eng Schoul mat 23 Klassen ass virgesinn, mee déi kritt scho Retard.

Dat kruten d’Kolleegen vum 5minutes vum Kielener Buergermeeschter Félix Eischen, wéi och vun der SNHBM confirméiert. Et hätt Retarde ginn duerch Autorisatiounen an der Commodo-Incommodo-Prozedur. Fréistens am September, also nom Kollektiv-Congé kéint mat den Terrassementsaarbechten ugefaange ginn. E Méindeg soll et wéinst deem Chantier dann och eng Reunioun ginn. Detailer fannt Dir op 5minutes.lu.