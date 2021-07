Et ass wuel fir déi Beruffer aus dem grénger Secteur de wichtegsten Treffpunkt vum Joer, d’Foire Agricole.

Dëst Joer war se komplett aneschters ewéi déi Jore virdrun, d'lescht Joer war se ganz digital, dëst Joer stoung eng Hybrid-Foire virun der Dier. An anere Wierder ware Leit um Site erlaabt an d'Foire gouf digital iwwerdroen. Wien erawollt, huet entweder en Impfpass gewisen oder en huet op der Plaz e Schnelltest gemaach.

Dono huet een d'Foire bal esou genéisse kënnen ewéi déi Jore virdrun. Et war awer e risegen Challenge fir d'Organisatioun, de Michel Santer ass mam Resultat awer zefridden.

D'Marie Gales, de Camille Ney an de Loïc Juchem waren am Asaz an hunn de Leit dat Digitaalt geliwwert a sech vu verschiddene Plazen eragemellt.

E puer honnert Meter Kabel, 3 Kameraen an eng ganz Regie waren am Asaz, fir de Leit permanent dat heem ze liwweren, wat se sech erwaart hunn. E groussen Opwand, well een och verschidde Méiglechkeeten hat, fir d'Foire ze suivéieren: online op de sozialen Netzwierker oder op der Tëlee.

De Camille war souzesoen den "Ankerman", hien huet duerch de Programm geleet an huet dann allkéiers eriwwergi bei seng 2 Mataarbechter.

9.000 Visiteuren hat d'Foire elo de Weekend iwwer, verglach mat den 38.500 vun 2019 ass d'Organisatioun awer mam Resultat zefridden. Si bleiwe positiv an erhoffe sech awer, dass d'nächst Joer d'Foire Agricole nees normal funktionéiere kann.

Pressemitteilung der Stadt Ettelbrück

Die Foire Agricole 2021: Ein kleiner Schritt in Richtung Normalzustand Die Foire Agricole hat dieses Wochenende in Ettelbruck in den Daichwiesen stattgefunden. Unter den strengen Regeln des COVIDChecks haben am Wochenende 8124 zufriedene Teilnehmer die Messe in Ettelbruck besucht.

Ein angepasstes Konzept in COVID19-Zeiten

Die Landwirtschaftsmesse Foire Agricole Ettelbruck (FAE) ist der traditionelle Treffpunkt für die Agrarwelt, eine vor allem professionelle Messe, die sich mit ihrem festlichen und familiären Charakter zunehmend zur Verbrauchermesse entwickelt hat.

In einem ungewissen Rahmen sowie einem ständig angepassten COVID Regelwerk haben die Organisatoren Anfang des Jahres 2021 entschieden eine Hybrid-Messe zu organisieren: eine Messe mit reduzierten Besucherzahlen, sowie einem starken digitalen Programm auf www.fae.lu um Allen die Möglichkeit zu geben die Foire Agricole von überall aus zu verfolgen.

Ein CovidCheck Ereignis

Nach den Vorschriften des CovidChecks wurden alle Besucher am Eingang kontrolliert, ob sie geimpft, genesen oder getestet (Zertifikat oder Schnelltest vor Ort) sind. Anschließend durften 2000 Besucher zur gleichen Zeit die Messe ohne jegliche Einschränkungen besuchen. Ein Reservierungssystem für Tickets mit verschiedenen Zeitspannen erlaubte die genaue Kontrolle der Besucherzahlen auf dem Messegelände. 8124 Teilnehmer haben die Messe über die 3 Tage besucht.

170 Aussteller und Partner aus der Landwirtschaft

170 Aussteller aus der Landwirtschaft sowie aus den vor- und nachgelagerten Bereichen haben ihre Produkte in Ettelbrück den Besuchern vorgestellt und berichten von intensiven Gesprächen mit ihren Kunden vor Ort. Regionale Produzenten und Winzer erfreute besonders, dass dank COVIDCheck, Verkostungen möglich waren und der Kundekontakt gestärkt wurde. Die Tierzuchtorganisation CONVIS, sowie die Pferdezuchtvereine und Freunde des Westernreitens baten ein abwechslungsreiches Programm mit Wettbewerben und Pferdeshows.

Eröffnung in Anwesenheit von Erbgroßherzog Guillaume und Erbgroßherzogin Stéphanie mit Prinz Charles

Die feierliche Eröffnung der Messe fand in Anwesenheit vom Erbgroßherzoglichen Paar statt. Anschließend besuchte die erbgroßherzogliche Familie die Messe und diskutierte intensiv mit den Ausstellern. Eine Kutschenfahrt mit Ardennerpferden schloss die Besichtigung ab.

Ein beeindruckendes Programm auf FAE-TV mit 18 Sendestunden über 3 Tage

Das Live-Programm vom Freitag bis Sonntag von jeweils 10 bis 16 Uhr umfasste ein abwechslungsreiches Programm bestehend aus

· 66 Filmen

· 90 Live-Reportagen vom Messegelände, sowie aus luxemburgischen landwirtschaftlichen Betrieben

· 40 Interviews im Studio Däichhal

30. 000 digitale Besucher aus 18 Ländern sahen sich den Livestream von FAE TV an.

FAE- TV wurde über verschiedene Medien ausgestrahlt:

· Livestreaming auf www.rtl.lu und www.fae.lu

· TV: Post TV,

· Soziale Netzwerke: Facebook, YouTube ...

Die virtuellen Tribünen bleiben offen

Wenn Sie an diesem Wochenende nicht die Gelegenheit hatten an der digitalen FAE teilzunehmen, können Sie die Veranstaltung auf www.fae.lu noch einmal erleben. Alle Produktionen von FAE TV finden Sie online in der Mediathek unter www.fae.lu.

Auf zur FAE 2022!

Die 39. Auflage der FAE ist bereits in Planung und wird vom Freitag, 1. bis zum Sonntag, 3. Juli 2022 stattfinden, diesmal hoffentlich wieder in ihrer traditionellen Form und mit einer hohen Zuschauerzahl in den Ettelbrücker Deichwiesen.