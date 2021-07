D’ITM huet zejoert ronn 7.400 Kontrollen duerchgefouert, dozou kommen nach eng 3.000 wärend dem Lockdown an 2.000, ob d’Covid-Mesuren agehale goufen.

Den LSAP-Aarbechtsminister Dan Kersch huet de Méindeg de Moie bei der Presentatioun vum Rapport annuel dorop higewisen, dass d’Zuel vun den Aarbechtsinspekteren op 61 hätt kënne signifikant erhéicht ginn. Soumat géing een der internationaler Norm vum Bureau International du Travail endlech entspriechen.

Den Dan Kersch

"Sou dass mer elo 2020 kënne soen, wat d'Erfëlle vun der Norm vu BIT ugeet, ass et Mission accomplie. Mir sinn elo bei ronn 452.000 Aarbechtsplazen zu Lëtzebuerg, mat 61 Aarbechtsinspekteren, déi schonn 2021 um Terrain aktiv waren. Lo hu mer also dee Standard erreecht a wäit iwwertraff.", esou de Minister.

D'Zuel vun den déidlechen Aarbechtsaccidenter ass iwwert déi lescht Joren awer ëmmer nach héich bliwwen, dorunner misst nach méi geschafft ginn, esou den Direkter vun der ITM, de Marco Boly.

De Marco Boly

"Mir hunn tëscht 20 an 21 Doudeger iwwert déi lescht 25 Joer an der Moyenne gekuckt pro Joer. Woubäi do déi gréissten Unzuel vun Doudeger, tëscht engem Drëttel an d'Hallschent, dat hänkt ëmmer vum Joer of, ass ëmmer Falen aus der Héicht. Fir eis ass dat einfach eng inakzeptabel Situatioun, déi mer hunn. A mir sinn och do am Gaang ze kucken, zesumme mat deenen eenzele Verwaltungen, déi eis do kënnen hëllefen, fir do eng Campagne ze lancéieren, dass mer eben déi Phenomener besser an de Grëff kréien. A fir dass mer dat an Zukunft kënne substantiell reduzéieren."

Doriwwer eraus géing d'Aarbecht vun der ITM ëmmer méi komplex ginn. Sou war zum Beispill d'lescht Woch e Projet de loi am Regierungsrot, duerch deen Harcèlement moral wäert Bestanddeel vum Code du Travail ginn an esou d'ITM och erëm wäert nei Aufgabe kréien.