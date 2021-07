Dëst erméiglecht et engem, iwwerall an zu all Moment Zougang zu sengen Dokumenter ze hunn. D'offiziell Presentatioun war de Méindeg de Moien.

Zanter e Méindeg de Moien ass et dann elo och méiglech, seng Demarchen an Ufroen op MyGuichet.lu digital an der App ze consultéieren. Am Beräich vun de Covid-Dokumenter sinn déi néideg Virgäng scho méiglech. An deene lafenden zwee Méint sollen dann all déi aner Demarchen, déi um Internetsite gemaach kënne ginn, och ëmgesat ginn.

Elo soll engem zu all Moment erméiglecht ginn, Zougrëff op seng Dokumenter ze hunn, se ze beaarbechten a wann et gefrot gëtt, se virzeweisen. Elteren hunn dann och Zougrëff zu all den Dokumenter vun hire mannerjärege Kanner.

Fir sech unzemellen, geet et duer, ee perséinleche Konto bei MyGuichet ze hunn a sech eng Kéier mat senge perséinlechen Donnéeën unzemellen. Wann ee bis eemol ugemellt ass, geet de Face-ID oder Pin duer, fir nees an d‘App eranzekommen. Fir seng Dokumenter eropzelueden, brauch ee just eng Foto ze maachen oder de QR-Code ze scannen.