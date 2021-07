An dat mëttlerweil schonn an der 11. Editioun. Ma wéi gesäit d'Ënnerstëtzung konkreet aus?

D'Monica Camposeo huet eng CEO getraff, déi 2019 fir de Programm ausgewielt gouf. "Dat heiten sinn eis nei Büroen. Mir si viru 15 Deeg erageplënnert, well eis Ekipp gewuess ass. Den Ament si mer zu 4, bis August kréie mer nach 2 Persoune bäi an et sinn och nach weider Rekrutementer geplangt bis zum Schluss vum Joer."

D'Gaëlle Haag ass CEO a Mat-Grënnerin vu StarTalers, enger Zort digitalem Finanz-Conseiller, deen et haaptsächlech Frae soll erméiglechen, nohalteg ze investéieren. Mat dëser Iddi gouf si 2019 fir Fit 4 Start ausgewielt.

Gaëlle Haag, CEO StarTalers: "Dat huet eis et erlaabt, e Couching ze kréien an eis Offer méi konkreet auszeschaffen. Ausserdeem konnte mir mat éischte Member vun eiser Communautéit eis Iddi testen a wierklech séier vun der Iddi zum Proof of Concept, wéi ee seet, ze kommen. An duerch d'Finanzement vu Fit 4 Start hate mer éischt Moyenen, fir eng éischt Versioun als Prototyp vun eiser Applikatioun ze entwéckelen."

A mat der finanzieller Hëllef konnten och déi éischt 3 Mataarbechterinnen agestallt ginn. E Modell, dee sech also bewäert huet.

Zanter 2015 koumen iwwer 2.000 Kandidature fir de Programm eran, eng 100 Iddien goufen zeréckbehalen, wat dem lëtzebuergesche Marché och zegutt kënnt.

Franz Fayot, Wirtschaftsminister: "Well mir gesinn, dass och nei Aarbechtsplazen domadder entstinn. A mat der Recherche, déi mer hei zu Lëtzebuerg maachen, e ganz staarke Facteur vun Innovatioun an neien Technologien entstinn, déi och der méi traditioneller Ekonomie zegutt kommen."

Ëm déi 7 Milliounen Euro goufe bis ewell an dee Programm investéiert.

Am Fall vu StarTalers war net nëmmen déi finanziell Hëllef, mä och déi professionell Ënnerstëtzung e wichtegt Sprangbriet, fir vun do ëmmer weider ze wuessen an Aarbechtsplazen ze schafen. E Wee, deen déi 15 Startups, déi fir déi aktuell Editioun ausgewielt goufen, och wëllen aschloen.

Le lundi 5 juillet 2021, le ministre de l'Économie, Franz Fayot, et la CEO de Luxinnovation, Sasha Baillie, ont officiellement lancé la plateforme www.startupluxembourg.com afin d'améliorer davantage la visibilité de l'écosystème luxembourgeois à l'international, tout en facilitant les mises en relation. L'événement, organisé à Luxexpo the Box, en présentiel et retransmis en streaming, a aussi été l'occasion de présenter les start-up sélectionnées pour la 11e édition de Fit 4 Start et de remettre les diplômes à celles graduées de la précédente promotion. Lancée en 2019, Startup Luxembourg est la marque de l'écosystème autour des jeunes entreprises innovantes au Luxembourg. Elle vise, à travers sa plateforme web et ses réseaux sociaux, à promouvoir cet écosystème à l'international et à faciliter les mises en relation et les opportunités d'affaires. Soutenue par le ministère de l'Économie et gérée par Luxinnovation, l'initiative publique Startup Luxembourg est au service de l'ensemble des acteurs de l'écosystème (start-up, incubateurs, instituts de recherche, acteurs publics,....). Startup Luxembourg est également la marque sous laquelle le Luxembourg est représenté lors des événements internationaux dédiés aux jeunes entreprises innovantes.

«L'écosystème start-up luxembourgeois a connu une croissance considérable ces dernières années, autant en termes du nombre de start-up, que de programmes et mesures de soutien», a déclaré le ministre de l'Économie Franz Fayot.

«Notre écosystème a atteint un certain niveau de maturité et c'est désormais le bon moment pour concentrer nos efforts sur sa promotion au-delà de nos frontières», a complété la CEO de Luxinnovation, Sasha Baillie. Et de rappeler que la marque Startup Luxembourg rassemble aujourd'hui 17.000 followers sur ses trois réseaux sociaux (LinkedIn, Facebook et Twitter) et a déjà représenté plusieurs fois le Luxembourg lors de salons internationaux tels que Viva Technology à Paris ou le Web Summit à Lisbonne.

À l'image de l'écosystème start-up luxembourgeois

La plateforme www.startupluxembourg.com, officiellement lancée ce jour, a comme principal objectif de mettre en lumière l'écosystème et ses acteurs, ainsi que de rassembler toute l'actualité des start-up au Luxembourg. Au niveau international, elle sert de levier pour mettre en valeur tous les avantages que le pays peut offrir aux jeunes entreprises innovantes. Elle permet également une mise en relation directe à la fois avec les incubateurs et les start-up, ainsi que les acteurs institutionnels.

Au niveau national, la plateforme vise également à faciliter les mises en relation et les opportunités d'affaires. S'appuyant sur un design et une expérience utilisateur très poussés, le site a pour but de refléter au mieux les spécificités de l'écosystème du Luxembourg. Le Grand-Duché de Luxembourg est une localisation de choix pour accéder au marché européen, disposant d'une économie ouverte et internationale par nature, un accès facile et rapide aux décideurs privés et publics, un agenda digital clairement affiché par le gouvernement et une qualité de vie unique.

Fit 4 Start à l'honneur

Cet événement a aussi été l'occasion de revenir sur le programme Fit 4 Start dont la 11e édition a été annoncée début juin.

Lancé par le ministère de l'Économie et géré par Luxinnovation avec la collaboration du Technoport, du Luxembourg City Incubator et de la Luxembourg Space Agency, le programme Fit 4 Start aide les jeunes entreprises innovantes à se lancer à partir du Luxembourg, en transformant les idées novatrices et la forte volonté de réussir des porteurs de projets en des entreprises avec un fort potentiel de croissance. Initialement ouvert aux seules start-up du secteur TIC, Fit 4 Start cible désormais aussi les sociétés actives dans les technologies de la santé et de l'espace.

Les 15 start-up sélectionnées début juin pour la 11e édition ont présenté leurs solutions à travers des pitchs, en présentiel ou à distance. Ces 15 start-up bénéficieront d'un accompagnement spécialisé d'une durée de six mois, ainsi que d'un financement individuel de 50.000 € du ministère de l'Économie, avec la possibilité de recevoir 100.000 € supplémentaires si elles terminent le programme avec succès et parviennent à lever des capitaux privés.

Une table ronde avec d'anciens lauréats a permis de revenir sur les principales évolutions qui ont contribué à faire la réputation de Fit 4 Start. En 10 éditions et 5 années, le programme a vu plus de 1.800 start-up déposer leurs candidatures et 78 suivre les différentes sessions d'accompagnement. L'événement s'est enfin clôturé par la remise de diplômes aux 16 lauréats de la 10e édition.

