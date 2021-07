65 Lëtzebuerger hu sech bei der Europäescher Weltraumagence gemellt, fir Astronaut ze ginn. Een dovun ass de Marc Henrion.

Hien ass e Bio-Statistiker, deen an engem Tropefuerschungsinstitut am Malawi schafft. De Pierre Weimerskirch huet am Podcast Nogehaakt mam Fuerscher iwwer seng Aarbecht an och seng Ambitiounen, fir ESA-Astronaut ze ginn, iwwer Skype geschwat.

Theme waren och d'Corona-Situatioun am Malawi a säi Parcours vum Lycée Robert Schuman an de Malawi, bis eventuell an de Weltraum.

De ganze Podcast fënnt een op RTL Play.