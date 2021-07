Och wärend de Summerwochen ass RTL fir Iech do. Ob Spiller, Spaass a Sport, News, Reportagen an Iddie fir d’Vakanz, de Summer mat RTL suergt fir gutt Laun!

Vum 12. Juli un ass Summerprogramm um Radio an op der Télé. D'Aktualitéit vum Dag, déi grouss national an international Sport-Highlights, innovativ Kultur-Manifestatiounen, nei Serien a Spiller um Radio an de Summermagazin mat villen Inspiratioune fir d'Vakanz zu Lëtzebuerg an an der Groussregioun. Dat ass de Summer op RTL Télé!

Summerzäit ass Radiozäit

De Summerprogramm um Radio leeft ënnert dem Motto "Summerzäit ass Radiozäit" mat enger ganzer Rei un neie Serien a Spiller.

Eis Serien

Iwwer wat schwätzt d'Welt : hei presentéiere mir Iech all Woch e Land a kucke wat do d'Aktualitéit vun der Woch war

: hei presentéiere mir Iech all Woch e Land a kucke wat do d'Aktualitéit vun der Woch war Wou si mir hei? An dësem Spill muss een den Numm vun engem Bus-Arrêt erausfannen.

An dësem Spill muss een den Numm vun engem Bus-Arrêt erausfannen. Carbonara a Co : an dëser Serie erkläre mir Iech firwat verschidde Platen esou heesche wéi se heeschen.

: an dëser Serie erkläre mir Iech firwat verschidde Platen esou heesche wéi se heeschen. Vergiesse Saache vu fréier : mir erënneren u Gadgeten oder Geräter déi et net méi ginn, wéi zum Beispill en Telefon mat Dréischeif.

: mir erënneren u Gadgeten oder Geräter déi et net méi ginn, wéi zum Beispill en Telefon mat Dréischeif. Nogefrot : dës Serie aus der Télésemissioun Kannativi kënnt de Summer iwwer och um Radio.

: dës Serie aus der Télésemissioun Kannativi kënnt de Summer iwwer och um Radio. En Dag an der Natu r : wat kann een dës Woch an der Natur ënnerhuelen? Mir ginn Iech e puer Tipps.

r : wat kann een dës Woch an der Natur ënnerhuelen? Mir ginn Iech e puer Tipps. Summer-Agenda : en Ausbléck op dat wat een all Dag hei zu Lëtzebuerg an an der Groussregioun ënnerhuele kann

: en Ausbléck op dat wat een all Dag hei zu Lëtzebuerg an an der Groussregioun ënnerhuele kann RTL Summer-Reporter : eisen RTL-Reporter mellt sech all Dag vun enger anerer Plaz am Land era wou een eppes erliewe kann

: eisen RTL-Reporter mellt sech all Dag vun enger anerer Plaz am Land era wou een eppes erliewe kann RTL Vakanzen-Reporter : de Vakanzen-Reporter, dat sidd Dir! Dir erzielt eis wou dir dru sidd, wéi d'Situatioun an Ärer Vakanz ass a wat een do dierf a wat net.

Eis Spiller

Mir sichen de Summer : Dir kritt e puer Informatiounen an Indizie vun eis a musst errode wéi ee Summerjoer mir sichen

: Dir kritt e puer Informatiounen an Indizie vun eis a musst errode wéi ee Summerjoer mir sichen 1 Sekonn Summer : mir spillen 1 Sekonn vun engem Summerlidd un an Dir musst de Summerhit erkennen.

: mir spillen 1 Sekonn vun engem Summerlidd un an Dir musst de Summerhit erkennen. N’Nummer 2 : Mä wien ass dann d'Nummer 1? Den zweetlängste Floss vun der Welt ass den Amazonas, mä wéi een ass dee Längsten?

: Mä wien ass dann d'Nummer 1? Den zweetlängste Floss vun der Welt ass den Amazonas, mä wéi een ass dee Längsten? Splash: an dësem Spill siche mir e Wuert wat sech hannert engem Splash verstoppt.

De Summerprogramm op der Télé

News

Och am Summer mécht d'Aktualitéit keng Paus. All Dag um 19 Auer resuméiere mir Iech am Journal d'News vun heiheem an aus dem Ausland.



de Summermagazin

An eisem Summermagazin nom Journal huele mir Iech mat op inspiréierend Platzen zu Lëtzebuerg an an der Groussregioun. Mir besiche Lëtzebuerger Produzenten, entdecken d'Natur an den ënnerschiddlechen Regioune vum Land, teste Summer-Aktivitéiten an der Groussregioun an huelen Iech mat op geheim Platze, wou een normalerweis net hikënnt.

Lokal Saisonal : Nuddelen, Glace, Ueleg, Moschter oder Tomate – d'Variatioun vu Lëtzebuerger Produiten ass villfälteg a gëtt ëmmer méi grouss. De ganze Summer iwwer huele mir iech mat bei lokal Produzenten an erliewe mat hinne wéi dës Liewensmëttel vun heiheem entstinn. Lokal – Saisonal, am Summer all Méinden nom Journal.

: Nuddelen, Glace, Ueleg, Moschter oder Tomate – d'Variatioun vu Lëtzebuerger Produiten ass villfälteg a gëtt ëmmer méi grouss. De ganze Summer iwwer huele mir iech mat bei lokal Produzenten an erliewe mat hinne wéi dës Liewensmëttel vun heiheem entstinn. Lokal – Saisonal, am Summer all Méinden nom Journal. Vakanz doheem : Och dëst Joer entdecke mir Lëtzebuerg nei. Mam Rucksak wandere mir queesch duerch d'Land a maache Statioun op aussergewéinleche Platzen a léiere Personnagen aus der Regioun kennen. En Ausfluch an déi schéi Lëtzebuerger Natur an Déierewelt – am Summer all Dënschden nom Journal.

: Och dëst Joer entdecke mir Lëtzebuerg nei. Mam Rucksak wandere mir queesch duerch d'Land a maache Statioun op aussergewéinleche Platzen a léiere Personnagen aus der Regioun kennen. En Ausfluch an déi schéi Lëtzebuerger Natur an Déierewelt – am Summer all Dënschden nom Journal. Ënnerwee an der Groussregioun : Och an eisen Nopeschregioune gëtt et vill z'entdecken. Mir teste fir Iech Aktivitéiten an der Groussregioun. Vun spektakulären Attraktioune bis bei eenzegaarteg Naturerliewnësser – an dat alles kuerz hannert der Grenz. Perfekt fir en Dagesausfluch mat Vakanzefeeling.

: Och an eisen Nopeschregioune gëtt et vill z'entdecken. Mir teste fir Iech Aktivitéiten an der Groussregioun. Vun spektakulären Attraktioune bis bei eenzegaarteg Naturerliewnësser – an dat alles kuerz hannert der Grenz. Perfekt fir en Dagesausfluch mat Vakanzefeeling. Top Secret : Op dës Platze kennt een normalerweis net eran. Normalerweis, well an eiser Serie Top Secret huele mir Iech nees mat op Platzen déi soss gutt geschützt an net zougänglech fir de Public sinn. Egal ob a privat Schlässer, ënnerierdesch Bunkeren oder an d'Aservatekummer vun der Police – am Top Secret komme geheim Platzen un d'Liicht.

Natierlech steet och de Sport de ganze Summer iwwer am Mëttelpunkt. Nationale Fussball, Formel 1, Vëlo an olympesch Spiller – bei eis sidd Dir an de Live-Sportsendungen an an de spezielle Sport-Journallen iwwerall mat fir bei.

Ex Aequo! - Athleten am Asaz fir Gläichberechtegung : 10 inspiréierend Geschichte vu professionellen Athletinnen an Athleten déi wéinst hire Racinnen, Geschlecht, sexueller Orientatioun oder kierperlecher Aschränkung mat Diskriminatioune confrontéiert goufen. 10 Episoden, déi deenen d'Wuert ginn, déi sech fir hiert Recht vu Gläichberechtegung asetze – ex Aequo mat jidderengem.

Kultur Summer-Tour

De Summer gëtt och e Kultur-Summer! An dofir wäert eis Kulturekipp um Tour duerch d’Land Statioun ob grousse kulturellen Evenementer maachen. An enger entspaanter Kuliss ënnerhalen si sech mat Kënschtler an Organisateuren.

ArtEck - en neie Bléck op Lëtzebuerger Perséinlechkeeten an hir fazinant Geschichten : An der Serie ArtEck léiere mer bekannten a manner bekannte Perséinlechkeeten aus der Lëtzebuerger Kulturzeen méi genee kennen. Iwwer aacht Ecke stelle mir bekannt Artisten an hir Konscht vir: vum Moler aus der Belle Epoque bis zum Erfinder vun der Science Fiction.

Egal wou dir Äre Summer verbréngt – RTL ass fir Iech do. All Dag op der Télé an um Radio egal vu wou och ganz bequeem op RTL Play.