D'Pandemie huet gewisen, wat et bedeit, wa vill Produiten net méi an Europa produzéiert ginn. A ville Secteure sinn d'Rostoffer méi deier ginn.

Chamberdebatt iwwer Baumaterial / Rep. Tim Morizet

Vill vun dëse Materialie kommen och am Bau an den Asaz. Holz, Stol, Isolatiouns-Material, Faarf, Bëtong, a bei villem méi ginn et Liwwerschwieregkeeten. Fir Lëtzebuerg heescht dat konkreet grouss Präisentwécklungen. Verschidde Chantieren sinn 30 bis 70 Prozent méi deier ginn oder si komplett zougaangen. Liwwerenkpäss gi sech bis an dat 3. Quartal eran erwaart.

Déi lescht 2 Méint haten eng 18 Bau-Entreprisen e positiven Avis vum Konjunktur-Comité kritt, fir op Kuerzaarbecht kënnen zeréckzegräifen. De Staat ass limitéiert a puncto Subsiden, esou de Sven Clement, Deputéierte bei de Piraten. De Problem wier net just op lokalem Niveau ze diskutéieren.

Et bräicht nees méi lokal Produktioun, wéi méi Seeëreien, esou d'Fuerderung vun der CSV an och aneren Oppositiounsparteien. Eleng d'Valeur vum Holz ass iwwert déi leschte Méint ëm iwwer 100% geklommen.

Dem Conseil de la concurrence no geifen d'Acteuren um Marché zwar leiden, mee wieren nach net a Panik, esou den Wirtschaftsminister Franz Fayot.

Effektiv géif grad zu Lëtzebuerg un engem Holzcluster geschafft gi bei Luxinnovation. Am Hierscht soll dann eng Plattform en ligne goen, déi d'Offer an Demande vum Holz zu Lëtzebuerg wäert genau analyséieren an d'Material ubitt. Esou soll d'regional Liwwerkette beim Holz weider promouvéiert ginn.

Fir déi ëffentlech Bauträger sinn iwwerdeems Gespréicher mam Secteur amgaang, fir d'Extensioun vun Exekutiounsdelaien ze approuvéieren, ma och d'Aussetze vun eventuelle Penalitéite steet am Raum.