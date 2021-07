5 Deeg nom Virowend vun Nationalfeierdag ass d'Zuel vun neie Covid-Infektiounen an d'Luucht gaangen.

Zanter d'Infektiounszuelen ugefaangen hunn ze klammen, den 28. Juni, goufen et alles an allem 849 Neiinfektiounen. Stand 5. Juli hunn 307 Leit beim Appell vum Contact Tracing gesot, si wieren um Virowend vum Nationalfeierdag oder déi Deeg drop an der Stad owes erausgaangen, äntweren de Gesondheets- an de Policeministère op eng parlamentaresch Fro vun der CSV. An 3 Etablissementer wieren "Clusteren", also Infektiounskette festgestallt ginn.

Zanter dem 13. Juni sinn d'Covid-Restriktioune méi labber a gréisser Rassemblementer mam CovidCheck erlaabt. An hirer Äntwert präziséieren d'Ministèren, datt et bis de 4. Juli 782 Notifikatioune fir esou Evenementer goufen, wou ee muss negativ getest, erëm gesond oder geimpft sinn.

„D'Regierung ass sech dem Risiko vun enger neier Reprise vun den Infektioune bewosst (...) mat enger Predominaz vun de Jonken", schreiwen d'Ministèren. A weider, datt d'Etablissementer, wou Clustere festgestallt goufen, der Police gemellt goufen, mat der Demande, verstäerkt Kontrollen ze maachen. Dat selwecht gëllt fir Etablissementer, wou „anscheinend d'CovidCheck-Mesuren net respektéieren". Donieft gouf decidéiert, iwwer de Large-Scale-Testing déi nächst 2 Woche systematesch all d'Leit tëscht 15 a 40 Joer anzelueden. D'Regierung wëll den neien Erkenntnisser Rechnung droen, wa se e Freideg proposéiert, wéi et mat de Covid-Reegele soll weidergoen, heescht et weider.

Trotz Hausse vun de Covid-Infektiounen déi lescht Deeg leien aktuell just 5 Leit mam Covid am Spidol. Well et bis zu 2 Wochen dauere kann, bis Symptomer erschéngen, wäert sech eréischt an den nächsten Deeg weisen, ob d'Hospitalisatiounen an d'Luucht ginn. D'Erfarung aus Groussbritannien weist, datt, nodeems méi Leit geimpft sinn, d'Zuel vun Hospitalisatioune manner staark klëmmt ewéi d'Zuel vun Infektiounen.